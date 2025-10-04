Cháy hầm gửi xe một ngân hàng ở đường Thụy Khuê, Hà Nội

Khoảng 18h40 ngày 4/10, tại hầm gửi xe của tòa nhà cao 6 tầng số 152 Thụy Khuê (phường Tây Hồ, TP Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Khói trắng lan khắp khu vực tầng 1 và hầm gửi xe của tòa nhà 152 Thụy Khuê (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát điều khoảng 2 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

"Vụ cháy xảy ra tại tầng hầm của một ngân hàng, các lực lượng chức năng đang tích cực khống chế vụ hỏa hoạn. Thông tin ban đầu chưa có ai thương vong", lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ nói với phóng viên Dân trí tối cùng ngày.

Anh Vũ Anh Long, một nhân chứng tại hiện trường cho biết, vụ cháy khiến nhiều khói trắng bốc ra từ hầm xe, mùi khét lan khắp đường Thụy Khuê, đoạn gần khu vực cháy.

Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.