Sinner thắng Altmaier, khởi đầu ấn tượng tại Thượng Hải Masters

Jannik Sinner đã khởi đầu ấn tượng tại Thượng Hải Masters, giải đấu vốn được xem là "mảnh đất dữ" của các nhà vô địch gần đây. Tay vợt người Ý đã dễ dàng vượt qua Daniel Altmaier với tỷ số 6-3, 6-3 vào tối 4/10, mở màn chiến dịch bảo vệ danh hiệu của mình tại giải ATP Masters 1000 này.

Sinner hiện xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng ATP, anh đang nỗ lực trở thành tay vợt đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Thượng Hải kể từ Novak Djokovic năm 2013. Anh đến giải đấu này sau khi vừa giành danh hiệu ATP 500 tại Bắc Kinh vào ngày 1/10. Đối đầu với Altmaier tại Nhà thi đấu Qizhong Forest Sports City, Sinner tiếp tục phong độ ấn tượng của mình với một trận đấu kéo dài 1 giờ 38 phút.

Jannik Sinner đã khởi đầu ấn tượng tại Thượng Hải Masters (Ảnh: ATP).

“Tôi biết trước trận đấu hôm nay sẽ rất khó khăn. Tôi không có nhiều thời gian để thích nghi, nhưng điều đó càng làm cho trận đấu trở nên đặc biệt hơn. Mỗi ngày, mỗi đối thủ đều rất khó khăn, đó là một thử thách rất lớn. Vì vậy, tôi rất vui vì đã vượt qua được hôm nay và hy vọng tôi có thể nâng cao trình độ của mình vào ngày mai”, Sinner chia sẻ sau trận đấu.

Đây là lần đầu tiên Sinner đối đầu với Altmaier kể từ thất bại bất ngờ trước tay vợt người Đức tại Roland Garros 2023. Lần này, Sinner đã tận dụng thành công ba trong bốn break-point mà anh giành được để tiến vào vòng ba, nơi anh sẽ đối đầu với Tallon Griekspoor. Tay vợt người Ý đang có thành tích 23-2 tại Trung Quốc, nơi anh đã giành được ba danh hiệu (Bắc Kinh 2023 và 2025, Thượng Hải 2024). Anh sẽ bước vào trận đấu với Griekspoor với lợi thế dẫn trước 6-0 trong loạt trận đối đầu của cặp đôi này.

Với việc Carlos Alcaraz vắng mặt tại Thượng Hải do chấn thương, Sinner có cơ hội nuôi dưỡng hy vọng trở lại ngôi số 1 thế giới trong hai tuần tới. Nếu đánh bại Griekspoor, anh sẽ rút ngắn khoảng cách với tay vợt số 1 Alcaraz trên bảng xếp hạng trực tiếp của ATP xuống còn 1.290 điểm, đồng thời thu hẹp khoảng cách xuống còn 390 điểm nếu bảo vệ thành công danh hiệu.

“Mọi thứ ở đây đều khác biệt. Độ ẩm cao hơn nhiều và cảm giác thể lực cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi đã cố gắng nghỉ ngơi, nhưng điều đó thật khó khăn sau khi giành được danh hiệu. Bạn cần phải cân bằng giữa luyện tập và thi đấu. Rõ ràng bây giờ ưu tiên hàng đầu là phải cảm thấy khỏe nhất có thể về mặt thể lực cho trận đấu tiếp theo", Sinner chia sẻ khi được hỏi về việc thích nghi từ Bắc Kinh đến Thượng Hải.

Cũng thi đấu trong ngày 4/10, tay vợt Daniil Medvedev đã nhanh chóng giành được suất vào vòng ba. Hạt giống số 16 đã tìm lại phong độ để lọt vào bán kết tại Bắc Kinh, anh nhanh chóng ổn định tại Thượng Hải để vượt qua tay vợt vượt qua vòng loại Dalibor Svrcina với tỷ số 6-1, 6-1. Medvedev ghi 22 điểm winner và chỉ mắc 9 lỗi đánh hỏng trong chiến thắng kéo dài 60 phút của mình.

Alejandro Davidovich Fokina sẽ là đối thủ tiếp theo của nhà vô địch năm 2019 Medvedev, sau khi tay vợt người Tây Ban Nha đánh bại Matteo Arnaldi với tỷ số 6-4, 6-4. Trong khi đó, Learner Tien, người đã đánh bại Medvedev hai lần trong năm 2025, bao gồm cả trận bán kết tại Bắc Kinh, cũng góp mặt ở cùng bảng đấu. Tay vợt trẻ gốc Việt đã lội ngược dòng vượt qua Corentin Moutet với tỷ số 4-6, 6-4, 6-4 ở trận đấu vòng hai để tiến vào vòng ba gặp Cameron Norrie.