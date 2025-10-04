Vietcombank phủ nhận thông tin cháy phòng giao dịch ở Hà Nội

Theo thông tin phát ra tối ngày 4/10 từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), một số trang tin, báo đăng tải thông tin về việc xảy ra cháy tại phòng giao dịch Vietcombank tại 152 Thuỵ Khuê, TP Hà Nội. Vietcombank khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật.

Vietcombank đang làm việc với cơ quan chức năng để yêu cầu các bên liên quan gỡ bỏ thông tin sai sự thật, hình ảnh không chính xác và đính chính, cải chính thông tin sai sự thật nêu trên.

Hình ảnh được cho là khói trắng lan khắp khu vực tầng 1 và hầm gửi xe của tòa nhà 152 Thụy Khuê (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, khoảng 18h40, tại hầm gửi xe của tòa nhà cao 6 tầng số 152 Thụy Khuê xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát điều khoảng 2 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

"Vụ cháy xảy ra tại tầng hầm của một ngân hàng, các lực lượng chức năng đang tích cực khống chế vụ hỏa hoạn. Thông tin ban đầu chưa có ai thương vong", lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ nói với phóng viên Dân trí tối cùng ngày.

Anh Vũ Anh Long, một nhân chứng tại hiện trường cho biết, vụ cháy khiến nhiều khói trắng bốc ra từ hầm xe, mùi khét lan khắp đường Thụy Khuê, đoạn gần khu vực cháy.

Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.