Cô gái bị đâm tử vong trên vỉa hè ở TPHCM

Tối 4/10, Công an phường Tam Thắng vẫn đang phối hợp với Công an TPHCM, cùng lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường vụ cô gái bị đâm tử vong trên đường Trương Văn Bang, phường Tam Thắng, TPHCM.

Công an phong tỏa hiện trường (Ảnh: CTV).

Tại hiện trường, một cô gái đã tử vong tại chỗ với nhiều vết thương. Rất đông người dân tập trung theo dõi sự việc.

Danh tính nạn nhân và nghi can gây án vẫn chưa được công bố. Theo người dân, cô gái sống ở khu phố nơi xảy ra án mạng.

Trước sự việc xảy ra, cô gái và một người đàn ông xảy ra tranh cãi lớn tiếng.