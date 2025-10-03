Lo cơn bão mới, Thủ tướng chỉ đạo thần tốc khắc phục hậu quả bão Bualoi
(Dân trí) - Trước nguy cơ tiếp tục bị tác động của bão lũ trong những ngày tới, Thủ tướng yêu cầu phải thần tốc hơn nữa, huy động tối đa lực lượng để khắc phục nhanh nhất hậu quả bão Bualoi và đợt mưa lũ vừa qua.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 185 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão Bualoi (bão số 10) và mưa lũ sau bão.
Theo Thủ tướng, bão Bualoi và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại hết sức nặng nề về tính mạng, tài sản của nhân dân tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Thống kê chưa đầy đủ đến 19h ngày 2/10, bão kèm mưa lũ làm 65 người chết và mất tích, 164 người bị thương; 349 nhà sập đổ, trên 170.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hại…
Việc này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, và đặc biệt, theo Thủ tướng, có nguy cơ tác động đến tăng trưởng kinh tế xã hội của nhiều địa phương cũng như cả nước trong năm 2025.
Trước nguy cơ tiếp tục bị tác động của bão lũ trong những ngày tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng và lãnh đạo các địa phương phải thần tốc hơn nữa, tiếp tục huy động tối đa lực lượng, chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp, ưu tiên trọng tâm, trọng điểm để khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 10 và đợt mưa lũ vừa qua.
Trong đó, lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo tập trung hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, cơ sở hạ tầng thiết yếu, trước hết là y tế, giáo dục, điện, nước, sóng viễn thông, giao thông, đặc biệt là các tuyến giao thông còn đang bị chia cắt tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng.
Quán triệt hoàn thành nhiệm vụ này trước 5/10, Thủ tướng nhắc lại “tuyệt đối không để học sinh vùng bão lũ tàn phá thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở đồ dùng học tập, người dân không có chỗ ở, thiếu ăn, thiếu quần áo, thiếu nơi khám chữa bệnh khi ốm đau”.
Song song với công tác đánh giá, thống kê thiệt hại, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục huy động sự chung tay của các nhà hảo tâm, hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn, mất mát, sớm ổn định cuộc sống.
Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tập trung chỉ đạo, hỗ trợ tối đa nhất có thể các hộ bị thiệt hại khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp để tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định lại cuộc sống, bảo đảm tăng trưởng kinh tế của địa phương.
Bộ Tài chính, Bộ Công Thương được giao cùng địa phương triển khai ngay các chính sách hỗ trợ, bảo hiểm đối với các doanh nghiệp để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025.
Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão lũ gây ra trên phạm vi cả nước, báo cáo Thủ tướng trước ngày 4/10.
Bão Bualoi khiến 8 địa phương thiệt hại gần 12.800 tỷ đồng
Thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đến cuối buổi chiều 2/10 cho thấy, 8 địa phương chịu thiệt hại nặng do bão số 10 (Bualoi) và mưa lũ, sạt lở, dông lốc sau bão.
Cụ thể, tỉnh Hà Tĩnh thiệt hại kinh tế ước khoảng 6.000 tỷ đồng, tỉnh Lào Cai 2.750 tỷ đồng, Nghệ An 2.120 tỷ đồng, Cao Bằng 750 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng, Sơn La 528 tỷ đồng, Phú Thọ 85 tỷ đồng, Hải Phòng 16 tỷ đồng...
Các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả sau mưa bão.
Đến nay đã có 44 người chết do mưa bão và 18 người vẫn đang mất tích; 150 người bị thương.
200 nhà sập, đổ; gần 169.300 nhà hư hỏng, tốc mái và gần 64.900 nhà ngập.
Mưa lũ gây ra 27 sự cố đê điều tại các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa (13 sự cố), Nghệ An (4 sự cố), Hà Tĩnh (4 sự cố) và Quảng Trị (2 sự cố).
Ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông tại gần 7.600 điểm trên các tuyến đường tại tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.
Gần 80.000 cây xanh bị gãy đổ, tập trung ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị.
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để khắc phục hậu quả do bão Bualoi gây ra.
Số kinh phí này sẽ được chi để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.