Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 185 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão Bualoi (bão số 10) và mưa lũ sau bão.

Theo Thủ tướng, bão Bualoi và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại hết sức nặng nề về tính mạng, tài sản của nhân dân tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Thống kê chưa đầy đủ đến 19h ngày 2/10, bão kèm mưa lũ làm 65 người chết và mất tích, 164 người bị thương; 349 nhà sập đổ, trên 170.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hại…

Hàng loạt xe máy bị gió bão Bualoi quật đổ trước sảnh chung cư Bảo Sơn, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Việc này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, và đặc biệt, theo Thủ tướng, có nguy cơ tác động đến tăng trưởng kinh tế xã hội của nhiều địa phương cũng như cả nước trong năm 2025.

Trước nguy cơ tiếp tục bị tác động của bão lũ trong những ngày tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng và lãnh đạo các địa phương phải thần tốc hơn nữa, tiếp tục huy động tối đa lực lượng, chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp, ưu tiên trọng tâm, trọng điểm để khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 10 và đợt mưa lũ vừa qua.

Trong đó, lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo tập trung hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, cơ sở hạ tầng thiết yếu, trước hết là y tế, giáo dục, điện, nước, sóng viễn thông, giao thông, đặc biệt là các tuyến giao thông còn đang bị chia cắt tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng.

Quán triệt hoàn thành nhiệm vụ này trước 5/10, Thủ tướng nhắc lại “tuyệt đối không để học sinh vùng bão lũ tàn phá thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở đồ dùng học tập, người dân không có chỗ ở, thiếu ăn, thiếu quần áo, thiếu nơi khám chữa bệnh khi ốm đau”.

Song song với công tác đánh giá, thống kê thiệt hại, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục huy động sự chung tay của các nhà hảo tâm, hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn, mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tập trung chỉ đạo, hỗ trợ tối đa nhất có thể các hộ bị thiệt hại khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp để tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định lại cuộc sống, bảo đảm tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Hàng chục căn biệt thự ven biển Hà Tĩnh hư hỏng nặng sau bão số 10 (Ảnh: Dương Nguyên).

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương được giao cùng địa phương triển khai ngay các chính sách hỗ trợ, bảo hiểm đối với các doanh nghiệp để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão lũ gây ra trên phạm vi cả nước, báo cáo Thủ tướng trước ngày 4/10.