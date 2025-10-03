Ông Hồ Quốc Dũng được thống nhất giới thiệu để bầu Phó Thủ tướng

Ngày 3/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc phiên chính thức.

Tại đại hội, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chỉ đạo đại hội (Ảnh: Ban tổ chức).

Bộ Chính trị thống nhất cho ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh liên quan, để Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hồ Quốc Dũng (59 tuổi), quê quán ở xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ (nay là xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai). Ông có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sĩ Luật.

Hiện nay, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, thôi các chức vụ tại địa phương để Trung ương bố trí công tác khác (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông Hồ Quốc Dũng từng là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII thuộc Đoàn đại biểu tỉnh Bình Định cũ.

Ngày 30/6, ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.