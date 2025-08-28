Phút sinh tử cha dùng ô tô chặn dòng lũ quét, cứu con trai khỏi đống đổ nát

Chiều 28/8, hàng chục điểm sạt lở trên quốc lộ 47 dẫn vào xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa đang được lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục để công an, quân đội vận chuyển lương thực nước uống đến hàng trăm người dân ở các bản Na Nghịu, Chiềng, Mị, Khong (xã Yên Nhân), đang bị cô lập.

Trước đó, 8h ngày 26/8, một trận lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng xảy ra trên địa bàn. Theo thống kê của địa phương, thiên tai khiến 22 căn nhà tại xã Yên Nhân bị đổ sập hoàn toàn, 104 căn nhà bị hư hại.

Bên đống đổ nát sau trận lũ quét kinh hoàng, anh Lương Văn Hùng (38 tuổi, trú tại bản Na Nghịu, xã Yên Nhân) vẫn còn bàng hoàng. Đi dọc quanh căn nhà bị đổ sập một nửa, anh Hùng không khỏi ám ảnh khi nhắc về giây phút cứu cậu con trai 11 tuổi thoát chết trong gang tấc.

Anh Hùng kể, khoảng hơn 8h ngày 26/8, đang đứng ngoài quốc lộ 47, anh nghe tiếng ầm ầm phát ra từ quả núi đối diện nhà. Nhìn lên trên đỉnh núi, anh thấy lượng lớn đất, đá và nước lũ đang dần tràn xuống.

Trong chốc lát, anh nghĩ tới người con trai còn ở trong nhà nên tức tốc tìm phương án ứng cứu.

"Tôi đánh xe tải chặn ngang căn nhà, nhưng khi xuống xe thì đất, đá đã ầm ầm đổ xuống. Chạy vào nhà thì con trai đã bị đất đá vùi lấp ngang ngực, tôi cố gắng hết sức để kéo con lên ra khỏi đống đổ nát. Hai ngày qua, dù đã thoát nạn nhưng con tôi vẫn còn ám ảnh, đêm nằm cháu mơ thấy lũ với đất đá", anh Hùng chia sẻ.

Bên góc vườn, ông Lương Văn Tằm (64 tuổi, bố của anh Hùng) với tâm trạng hỗn loạn, tìm nơi khô ráo để đặt chiếc bàn thờ tổ tiên. Ông cho biết chưa bao giờ chứng kiến trận lũ quét kinh hoàng đến như vậy.

"Đêm 25/8, tôi vẫn ngủ trong nhà, trời có mưa to vì bão số 5, nhưng không ảnh hưởng gì. Đến 8h ngày hôm sau, khi tôi ra khỏi nhà được chốc lát thì xảy ra lũ quét. Từ phía xa nhìn về căn nhà của gia đình thì thấy chẳng còn gì nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đất, đá ầm ầm đổ xuống khiến chúng tôi không kịp di dời tài sản", ông Tằm kể lại.

Đối diện nhà anh Hùng là căn nhà được xây dựng theo chương trình xóa nhà tạm của gia đình chị Hà Thị Cúc (40 tuổi) bị đổ sập hoàn toàn.

Bên đống đổ nát, chị Cúc nhặt nhạnh lại một vài đồ dùng cho con. "Trắng tay thật rồi, giờ cả nhà không còn nơi để ở. Khi trận lũ quét qua, tôi chỉ kịp hô con chạy ra khỏi nhà, tài sản duy nhất của 2 mẹ con là 2 bộ quần áo", chị Cúc buồn bã tâm sự.

Chiếc xe đạp của con chị Cúc bị lớp đất, đá vùi sâu, vẫn chưa thể kéo ra.

Do nhà nằm ở sát chân núi, toàn bộ tài sản của gia đình chị Cúc đã bị trận lũ quét tàn phá tan hoang.

Cách nhà chị Cúc khoảng 500m, căn nhà sàn của gia đình chị Lữ Thị Hảo cũng trong tình trạng tương tự. Nhà chị Hảo nằm sát bờ suối Hón Cuôi, khi trận lũ quét đi qua, chị và con trai chỉ kịp tháo chạy khỏi nhà mà không mang theo được thứ gì đáng giá.

"Trận lũ quá kinh hoàng. Tôi chỉ biết cầu nguyện đến người chồng đã mất, mong anh phù hộ cho mẹ con tai qua nạn khỏi", chị Hảo chia sẻ.

Một căn nhà của hộ dân ở bản Chiềng, xã Yên Nhân mới xây dựng được vài tháng thì bị lũ quét đánh sập.

Đến cuối giờ chiều 28/8, nhiều điểm sạt lở đã được khơi thông. Người dân có thể di chuyển đến tận bản Na Nghịu, xã Yên Nhân.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Công an xã Yên Nhân, cho biết trước khi bão số 5 đổ bộ đất liền, địa phương đã áp dụng phương án "4 tại chỗ", tổ chức sơ tán người dân trong vùng có nguy cơ sạt lở.

Theo Trung tá Kiên, cơn lũ quét tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản của người dân. Sau khi thiên tai xảy ra, nhận chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp cùng chính quyền địa phương và quân đội, khẩn trương đi bộ xuyên đồi núi để tiếp tế thực phẩm, nước uống đến người dân.

Tất cả được thực hiện gấp rút, theo phương châm không để người dân bị đói, bị khát. Trong ảnh, lúa của người dân đang bị mọc mầm sau bão lũ.

Theo Trung tá Kiên, đến chiều 28/8, tại xã Yên Nhân vẫn mất điện, sóng điện thoại chập chờn. Do thời tiết vẫn còn mưa lớn, đặc biệt là áp thấp nhiệt đới đang diễn ra, để đảm bảo an toàn cho người dân, đơn vị đã tổ chức sơ tán 123 hộ với 492 nhân khẩu trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ ống lũ quét.