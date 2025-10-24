Hai thanh niên bị sóng cuốn khi tắm biển tại Đắk Lắk

Tối 24/10, hai thanh niên 17 tuổi đã bị sóng lớn cuốn trôi khi tắm biển tại vịnh Xuân Đài, phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân và đang khẩn trương tìm kiếm người còn lại.

Thông tin từ UBND xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày. N.H. và N.H.Đ. (đều 17 tuổi, trú tại xã Xuân Thọ) cùng 3 người bạn rủ nhau tắm biển tại vịnh Xuân Đài. Trong lúc tắm, T. và Đ. không may bị sóng lớn cuốn ra xa và mất tích.

Rất đông người dân theo dõi công tác cứu hộ của cơ quan chức năng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Xuân Thọ, xã Xuân Đài đã phối hợp cùng lực lượng công an, Đồn Biên phòng Xuân Đài và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của Đ.. Công tác tìm kiếm em T. vẫn đang được tiếp tục trong điều kiện biển động, sóng lớn, gây nhiều khó khăn cho lực lượng cứu hộ.