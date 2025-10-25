Nam sinh lớp 11 vướng dây điện, tử vong khi đi câu cá

Tối 24/10, lãnh đạo UBND xã Thạch Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ nam sinh lớp 11 tử vong, nghi do bị điện giật.

Khoảng 13h20 cùng ngày, nam sinh N.V.K. (SN 2009, trú tại thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc) cùng hai người bạn ra ao sen đầu làng câu cá.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Tại đây, nam sinh này không may vướng phải một đường dây điện rồi ngã bất tỉnh. Phát hiện sự việc, hai người bạn đi cùng đã hô hoán người dân hỗ trợ, đưa nam thanh niên đi cấp cứu.

Tuy nhiên nạn nhân được xác định tử vong trước khi đến bệnh viện. Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn với gia đình.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra để làm rõ nguyên nhân.