Binh sĩ Nga tại tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine (Ảnh: Anadolu Agency).

Tại khu vực Kharkov, nhờ các hoạt động tích cực, khu định cư Bologovka ở vùng Kharkov đã được kiểm soát", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng, lực lượng Vostok (phương Đông) giành quyền kiểm soát khu định cư Pershotravnevoye (Zlahoda) tại tỉnh Dnepropetrovsk, trong khi lực lượng Tsentr (Trung tâm) kiểm soát khu định cư Promin thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong chiến dịch đánh chiếm Pershotravnevoye, các đơn vị Nga đã chiếm được khu phòng thủ của Ukraine dài hơn 4km, thiết lập bàn đạp ở bờ tây sông Yanchur, tạo điều kiện cho đà tiến công tiếp theo về hướng Dnepropetrovsk.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm lực lượng Tsentr của Nga đã “loại khỏi vòng chiến” hơn 3.610 binh sĩ Ukraine trong tuần qua.

Trong khi đó, lực lượng Zapad (phương Tây) loại hơn 1.610 binh sĩ Ukraine, lực lượng Yug (phương Nam) tiêu diệt tới 1.485 binh sĩ đối phương, lực lượng Vostok (tiêu diệt hơn 2.365 binh sĩ), còn lực lượng Sever (tiêu diệt hơn 1.375 binh sĩ).

"Ngoài ra, đối thủ còn mất hơn 3.610 binh sĩ, 3 xe tăng, 18 xe bọc thép, 37 xe cơ giới và 41 khẩu pháo", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm trong một tuyên bố.

Ngoài ra, các lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn và 6 cuộc tấn công nhóm nhằm vào các doanh nghiệp phức hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine, cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng liên quan đến lực lượng vũ trang Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công khủng bố của Ukraine vào các mục tiêu dân sự ở Nga, tuyên bố cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ một máy bay Su-27 của Ukraine, 4 tên lửa hành trình, 18 bom dẫn đường, 15 tên lửa từ hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ chế tạo, cùng 1.441 máy bay không người lái.

Tại hướng Dnepr, nhóm tác chiến cùng tên của Nga đã loại khoảng 490 binh sĩ Ukraine, phá hủy 2 xe tăng, 5 xe bọc thép, 92 phương tiện cơ giới, 7 pháo, 14 trạm tác chiến điện tử và 12 kho đạn, nhiên liệu, hậu cần trong tuần qua.