Lời khai của gã đàn ông cầm dao đâm loạn xạ trong bệnh viện

Chiều 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tạm giữ hình sự Bàn Văn Vỹ (SN 1996, quê xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh) để làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 10h ngày 23/10, tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bàn Văn Vỹ đã có hành vi bóp cổ một bệnh nhi tại phòng 304 (nơi 2 con sơ sinh của Vỹ đang điều trị). Bà nội của bé kịp thời ngăn được, ôm cháu bỏ chạy và trao cho một điều dưỡng bế đi.

Bàn Văn Vỹ tại cơ quan cảnh sát điều tra (Ảnh: Công an Nghệ An).

Vỹ ôm cháu bé sơ sinh khác di chuyển ra phía hành lang, nghi định thả cháu xuống tầng 1.

Sự việc được bà Ngô Thị Thu Thuỷ (SN 1974, trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, là bà ngoại của cháu bé) và điều dưỡng Trần Thị Hồng (Khoa Sơ sinh) ngăn cản kịp thời.

Trong khi điều dưỡng Hồng bế cháu bé chạy ra ngoài, Vỹ dùng dao đâm trọng thương bà Thủy.

Bàn Văn Vỹ tiếp tục truy đuổi và vào phòng điều dưỡng Khoa Sơ sinh, gây thương tích cho các điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Thị Thu Hoài.

Riêng điều dưỡng Trang bị thương nặng với 11 vết thương, trong đó có 4 vết thương ở khu vực trọng yếu.

Bàn Văn Vỹ bị lực lượng bảo vệ của bệnh viện khống chế trong phòng điều dưỡng.

Sự việc được báo đến cơ quan chức năng. Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bắt giữ Bàn Văn Vỹ.

Những người bị thương (3 nhân viên y tế, 2 bệnh nhi và người nhà bệnh nhân) được chăm sóc y tế. Riêng điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang được đưa sang Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An phẫu thuật cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Tại cơ quan công an, Bàn Văn Vỹ khai nhận, ngày 13/10, anh ta từ quê ở Bắc Ninh vào Nghệ An chăm sóc vợ đang mang thai. Ngày 17/10, vợ Vỹ sinh đôi ở tuổi thai 35 tuần, 2 cháu bé được chăm sóc tại Khoa Sơ sinh.

Cho rằng con mình không được bệnh viện quan tâm đúng mức, đồng thời nghi ngờ cháu bé bị tráo đổi, Vỹ nảy sinh bức xúc, mất kiểm soát.

Sáng 23/10, 1 trong 2 con của Vỹ diễn biến nặng, phải chuyển khoa điều trị. Anh ta khai do quá lo lắng, hoang mang khi thấy con sức khỏe yếu, cộng với tâm lý bất ổn sau nhiều ngày thức trắng chăm con, nên đã có hành vi bột phát, thiếu kiểm soát.

Kết quả xét nghiệm đối với Bàn Văn Vỹ tại thời điểm bắt giữ cho thấy đối tượng âm tính với chất ma túy và nồng độ cồn. Vỹ cũng không thuộc diện đang điều trị các bệnh lý về tâm thần.