Ứng dụng giúp truy xuất nguồn gốc đặc sản, hạn chế hàng giả cho du khách

Tại sự kiện ký kết hợp tác giữa MobiFone (Bộ Công an) và VNeTrip ngày 24/10 tại TPHCM, một ứng dụng hỗ trợ du khách mua sắm đặc sản địa phương được giới thiệu. Ứng dụng này, ngoài các chức năng hỗ trợ du khách, còn cho phép người dùng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hạn chế tình trạng hàng giả.

Ngành du lịch Việt Nam đang được xác định là một trong những điểm sáng của kinh tế - xã hội, với mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế và 130 triệu lượt khách nội địa trong năm nay. Để đạt được mục tiêu này, cùng với các chính sách thị thực thuận lợi và đa dạng hóa sản phẩm, việc ứng dụng công nghệ số được coi là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao trải nghiệm du khách, đồng thời hỗ trợ quảng bá đặc sản và hình ảnh địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Quang Trường - Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ VNeTrip - cho biết ứng dụng hiện đang được thí điểm tại An Giang. Nền tảng này cho phép du khách tra cứu thông tin, đặt tour, mua đặc sản địa phương và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm hạn chế hàng giả, thất thoát thuế. Ông Trường cũng cho biết đã có hơn 50 doanh nghiệp tham gia triển khai truy xuất nguồn gốc, cùng khoảng 300 doanh nghiệp OCOP kinh doanh trên nền tảng.

Đánh giá tại sự kiện, ông Phan Kiên Cường - Trọng tài Kinh tế quốc tế, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Công thương Séc - Việt - cho rằng việc tích hợp tiện ích công nghệ như eSIM ngay trên nền tảng du lịch sẽ tạo thuận lợi cho khách quốc tế.

Theo ông, khách châu Âu đến Việt Nam có xu hướng tăng nhanh, trong đó riêng công dân Cộng hòa Séc đã tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm trước. “Những tiện ích này giúp du khách dễ dàng kết nối ngay khi đặt chân xuống sân bay, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong hành trình du lịch”, ông nói.

Khách du lịch tại rừng tràm Trà Sư, An Giang (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo đơn vị tổ chức, việc MobiFone cùng VNeTrip hợp tác là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng mô hình 22 trong Đề án 06 của Chính phủ về phát triển du lịch, gắn với đặc sản vùng miền, hỗ trợ người dân ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế số.