Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 24/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Đông Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 7h đến 20h ngày 24/10, cục bộ có nơi trên 90mm như: trạm An Quang (Gia Lai) 174mm, trạm Phú Sơn (Huế) 117mm, trạm Trà Thanh (Quảng Ngãi) 112mm, trạm Bãi Thơm (An Giang) 108mm, trạm Cái Nước (Cà Mau) 100mm, trạm Trà Giáp (Đà Nẵng) 93mm, trạm Tân Thượng (Lâm Đồng) 90mm,...

Dự báo từ đêm 24/10 đến ngày 26/10, khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi và phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm (mưa lớn tập trung ở khu vực ven biển).

Ngoài ra, từ đêm 24 đến ngày 25/10, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm (khu vực Nam Bộ thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiều làng quê thấp trũng tại Huế bị cô lập vì nước lũ dâng cao, người dân đi lại bằng thuyền nan (Ảnh: Vi Thảo).

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo từ đêm 26 đến ngày 27/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.

Dự báo thời tiết ngày 25/10 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rải rác; riêng Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc (từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk) nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C; phía Nam 29-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ: có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.