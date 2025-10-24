Tổng Bí thư mong Bulgaria là “cửa ngõ” cho hàng Việt vào thị trường EU

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, chiều 24/10 (theo giờ địa phương) tại thủ đô Sofia, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội mạnh mẽ của Việt Nam trong thời gian qua, Thủ tướng Rosen Zhelyazkov khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng và tin cậy hàng đầu của Bulgaria tại khu vực Đông Nam Á.

Thủ tướng Rosen Zhelyazkov nhấn mạnh chuyến thăm, với việc tuyên bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, qua đó tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước lên tầm cao mới.

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông báo về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Tổng thống Rumen Radev và việc hai bên đã thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Bulgaria, mở ra chương mới cho quan hệ hai nước, tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.

Trên cơ sở khuôn khổ hợp tác mới được thiết lập, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; tăng cường vai trò điều phối của Bộ Ngoại giao hai nước trong thúc đẩy hợp tác song phương; phối hợp triển khai các nội hàm quan hệ Đối tác Chiến lược và phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có như Ủy ban liên Chính phủ, Ủy ban hợp tác khoa học - công nghệ, đồng thời nghiên cứu thiết lập các cơ chế mới phù hợp với Đối tác Chiến lược hiện nay...

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí coi đây là động lực chính của quan hệ, nhấn mạnh cả hai nước cần tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và phối hợp đảm bảo chuỗi cung ứng bền vững, kết nối logistics qua cảng biển, hướng tới tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương trong những năm tới.

Hai bên bày tỏ vui mừng về những kết quả tốt đẹp đã đạt được tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Bulgaria. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo thuận lợi cho hàng hóa Bulgaria tiếp cận thị trường trong nước và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), mong Bulgaria trở thành “cửa ngõ” cho hàng Việt vào thị trường EU, giảm rào cản thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Bulgaria.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã đề xuất mở rộng hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống như giáo dục - đào tạo, văn hoá - du lịch, y tế, lao động, nông nghiệp, trong đó có việc thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ "Thẻ vàng" đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU; đề nghị hai bên thúc đẩy sớm ký kết Hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ trong lĩnh vực y tế.

Thủ tướng Rosen Zhelyazkov cam kết sẽ cùng Chính phủ Việt Nam triển khai hiệu quả các nội dung của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Tổng thống Rumen Radev và chính quyền các cấp Bulgaria tiếp tục tạo thuận lợi cho những người Việt Nam đủ điều kiện được nhập quốc tịch Bulgaria, giúp cộng đồng người Việt ngày càng hội nhập sâu rộng, đóng góp tích cực vào mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia.

Kết thúc cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Rosen Zhelyazkov sang thăm Việt Nam.

Cùng ngày tại thủ đô Sofia, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Natalia Kiselova.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Nataliya Kiselova (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hợp tác nghị viện là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới, trong đó tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và giữa các Ủy ban thuộc Quốc hội hai nước nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tạo khuôn khổ thuận lợi thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa, phù hợp với nhu cầu phát triển của hai nước như khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, dược phẩm, nông sản công nghệ cao…

Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất xúc tiến thúc đẩy thiết lập cơ chế hợp tác giữa hai Quốc hội hai nước cũng như phát huy vai trò cầu nối của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bulgaria; đề nghị Bulgaria sớm thực hiện việc miễn thị thực đối với công dân Việt Nam nhằm tăng cường thu hút đầu tư, giao lưu nhân dân theo hướng bền vững, hiệu quả và thực chất.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Natalia Kiselova sang thăm Việt Nam.