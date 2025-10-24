Cháy cửa hàng điện nước ở TPHCM

Khoảng 21h ngày 24/10, người dân phát hiện lửa bùng lên tại cửa hàng bán vật tư điện nước trên đường Thống Nhất (phường Thông Tây Hội, TPHCM).

Một số người dân tìm cách dập lửa, nhưng bất thành. Ngọn lửa lan nhanh và bao trùm cả cửa hàng, kèm theo khói nghi ngút, điện ở khu vực cũng bị ngắt.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Hoàng Phong).

"Lúc đầu, tôi thấy khói bốc lên từ cơ sở này, nhưng cửa đã khóa, không có người bên trong. Tôi cùng người dân phá khóa, kéo một số vật dụng ra ngoài trước khi lửa bùng cháy lớn", ông Trịnh Văn Sỹ (48 tuổi) cho biết.

Bà Nguyễn Thị Hậu, ở gần hiện trường, cho biết thêm, bà nghe tiếng còi hú của xe cứu hỏa dồn dập, cùng lúc điện bị cúp. Bà Hậu cùng người nhà chạy ra xem, thấy lửa bao trùm căn nhà mặt tiền trên đường Thống Nhất.

"Tôi thấy lửa cháy lớn lắm, may mắn bên trong nhà không có người", bà Hậu nói.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường (Ảnh: Lê Trai).

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM, đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa.

Tại hiện trường, cảnh sát tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng, phun nước áp lực cao vào khu vực xảy ra hoả hoạn.

Công an phường Thông Tây Hội phong tỏa một đoạn đường để phục vụ công tác chữa cháy.