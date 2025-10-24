Chuyên gia Mỹ: Lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga sẽ phản tác dụng

Nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez ở Nizhny Novgorod, Nga (Ảnh: Bloomberg).

Trong một tuyên bố, chuyên gia năng lượng Amos Hochstein, cựu cố vấn chính sách năng lượng dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với các nhà sản xuất dầu mỏ Nga có thể mang lại lợi ích cho Moscow bằng cách đẩy giá năng lượng toàn cầu lên cao.

Chính quyền Tổng thống Trump tuần này đã tuyên bố sẽ trừng phạt các tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Nga là Rosneft và Lukoil, đồng thời cảnh báo về các hình phạt bổ sung đối với các công ty tiếp tục hợp tác kinh doanh với hai ông lớn dầu mỏ này.

Nói về vấn đề này, ông Hochstein nhấn mạnh rằng động thái này có thể không mang lại tác động kinh tế như mong muốn.

"Nếu giá cả tăng đáng kể, bất kỳ khoản lỗ nào mà Nga phải chịu do doanh số giảm sẽ được bù đắp bằng giá cao hơn", ông giải thích khi trả lời Financial Times. "Và nếu giá cả tăng quá cao, Nga sẽ được hưởng lợi trong khi người tiêu dùng Mỹ và các đồng minh của chúng ta cuối cùng sẽ phải trả nhiều hơn", ông nói.

Theo Financial Times, Tổng thống Trump có thể coi các lệnh trừng phạt là một giải pháp thay thế ít rủi ro hơn so với việc phê duyệt việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine.

Với giá dầu hiện đang thấp hơn mức giá dưới thời Tổng thống Biden, Washington dường như tin rằng họ có đủ không gian để hành động mà không khiến giá dầu trong nước tăng vọt, theo nhận định trên Financial Times được công bố hôm 24/10.

Trong tuyên bố hôm 23/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, với tư cách là một nhà sản xuất lớn, Nga đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu, đồng thời cho rằng sự cân bằng cung cầu hiện tại có lợi cho cả nhà sản xuất và người tiêu dùng.

"Việc phá vỡ sự cân bằng này là một nhiệm vụ vô nghĩa - kể cả đối với những người cố gắng làm như vậy", nhà lãnh đạo Nga nói.

Tổng thống Putin cũng cảnh báo việc bất kỳ động thái sử dụng tên lửa Tomahawk nào chống lại Nga sẽ gây ra phản ứng "thực sự đáng kinh ngạc".

Hiện tại, Kiev mong muốn được cung cấp thêm vũ khí tầm xa để có thể là một bước ngoặt cho nỗ lực chiến tranh của họ, nhưng các quan chức Nga đã cảnh báo rằng việc sử dụng vũ khí có khả năng mang hạt nhân, mà Moscow cho rằng sẽ cần quân đội Mỹ can dự, sẽ mở ra thời kỳ chiến sự leo thang nghiêm trọng.