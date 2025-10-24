Nhiều ngôi làng bên phá Tam Giang bị nước lũ cô lập

Chiều tối 24/10, nhiều người dân từ các thôn Lâm Lý, Mai Dương, Phước Lý (xã Quảng Điền, thành phố Huế) tập trung tại điểm cao trên tuyến đường Sịa - Mai Dương, chờ thuyền để vượt qua vùng nước ngập sâu, trở về nhà. Đây là những thôn nằm ở hạ lưu sông Bồ, sát phá Tam Giang, thuộc một trong những khu vực thấp trũng nhất của xã Quảng Điền.

Theo người dân địa phương, mỗi khi nước sông Bồ vượt mức báo động 2, toàn bộ 3 ngôi làng với hơn 3.000 nhân khẩu này sẽ bị ngập úng và cô lập hoàn toàn. Một người dân cho biết, mưa lớn do ảnh hưởng của bão Fengshen đã khiến tuyến đường chính dẫn vào các thôn ngập sâu, cắt đứt giao thông trong nhiều ngày qua.

Những ngôi làng bị nước lũ cô lập bên phá Tam Giang (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Lê Hữu Phước, Trưởng thôn Mai Dương, chia sẻ: "Việc nước lũ dâng cao, gây chia cắt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Những ngày qua, bà con muốn ra ngoài mua lương thực, thực phẩm, thuốc men hay giải quyết công việc cá nhân đều phải di chuyển bằng thuyền hoặc lội bộ".

Ông Phước cũng cho biết có những năm, tình trạng ngập úng kéo dài cả tháng, gây khó khăn chồng chất cho người dân. Bà con các thôn vùng trũng bên phá Tam Giang đang rất mong chờ tuyến đường Sịa - Mai Dương được sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão.

Trưởng thôn Mai Dương tiết lộ, cách đây một năm, UBND huyện Quảng Điền cũ đã có chủ trương nâng cấp tuyến đường này, nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai.

Lãnh đạo phường Hóa Châu chèo thuyền vượt lũ lụt đến với bà con vùng bị cô lập (Ảnh: UBND phường Hóa Châu).

Theo tìm hiểu của phóng viên, tuyến đường Sịa - Mai Dương hiện hữu đã được xây dựng từ lâu, mặt đường bê tông xi măng rộng 3,5m đã xuống cấp nghiêm trọng, cốt nền thấp, thường xuyên bị ngập sâu khi lũ về.

Năm 2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) đã phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường này. Dự án có mức đầu tư dự kiến gần 40 tỷ đồng, nhằm nâng cao năng lực thông hành, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và phương tiện giao thông trong mùa mưa lũ.

Lãnh đạo phường Hóa Châu trao nhu yếu phẩm thiết yếu đến người dân vùng ngập lụt kéo dài (Ảnh: UBND phường Hóa Châu).

Cũng trong ngày 24/10, tại phường Hóa Châu (giáp ranh xã Quảng Điền), nhiều ngôi làng vẫn đang bị nước lũ cô lập. UBND phường Hóa Châu thông tin, chiều cùng ngày, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường đã dùng thuyền đến thăm hỏi, trao quà cho các hộ nghèo, neo đơn, người già yếu và gia đình có trẻ nhỏ tại tổ dân phố Quán Hòa và Minh Thanh - những nơi đã ngập lụt kéo dài suốt 4 ngày qua.

Lãnh đạo phường Hóa Châu khẳng định, chính quyền địa phương luôn đặt sự an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân lên hàng đầu. Địa phương đã kích hoạt các phương án phòng, chống mưa lũ khẩn cấp, bố trí lực lượng trực 24/24h, đồng thời rà soát và di dời người dân vùng xung yếu đến nơi an toàn.