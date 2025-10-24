Mỹ xác nhận không kích tàu nghi chở ma túy ở Caribbean, 6 người thiệt mạng

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth trả lời báo chí (Ảnh: Reuters).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết nước này đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào một tàu nghi chở ma túy ở Caribbean, đánh dấu hoạt động mới nhất trong chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Donald Trump tại khu vực này.

"Vụ không kích đã loại bỏ 6 nghi phạm khủng bố ma túy", Bộ trưởng Hegseth cho biết thêm.

Theo Bộ trưởng Hegseth cho biết đây là cuộc không kích đầu tiên được tiến hành vào ban đêm, một phần của chiến dịch bắt đầu vào tháng 9.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng nói thêm rằng, cuộc không kích diễn ra trong đêm nhắm vào con tàu do băng đảng Tren de Aragua điều hành.

Mặc dù Bộ trưởng Hegseth không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về những gì con tàu đang chở, nhưng ông đăng một đoạn video dài khoảng 20 giây dường như cho thấy con tàu đang ở dưới nước trước khi bị ít nhất một quả đạn pháo bắn trúng khiến nó phát nổ.

Hôm 23/10, Tổng thống Trump cho biết, chính phủ Mỹ sẽ trình quốc hội cho phép tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các băng đảng đang buôn lậu ma túy vào Mỹ qua đường bộ.

Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông Trump cho biết, các cuộc tấn công sẽ hướng tới các băng đảng buôn lậu ma tuý thông qua đường bộ. Đây là điều chưa từng xảy ra nhưng Mỹ đã sẵn sàng để làm điều đó, chính quyền của ông sẽ đệ trình lên quốc hội về kế hoạch này.

Quân đội Mỹ đã và đang tăng cường sự hiện diện tại vùng Caribbean, bao gồm việc triển khai các tàu khu trục tên lửa dẫn đường, máy bay chiến đấu F-35, một tàu ngầm hạt nhân và hàng nghìn binh sĩ.

Cùng với cuộc không kích gần đây nhất, Mỹ đã tiến hành 10 cuộc tấn công vào các tàu nghi là chở ma túy ở Caribbean và Thái Bình Dương, khiến gần 40 người thiệt mạng.

Mặc dù Lầu Năm Góc cung cấp rất ít thông tin, nhưng các tuyên bố của họ cho biết một số cuộc không kích đó là nhằm vào các tàu gần Venezuela.

Các cuộc không kích đã làm dấy lên lo ngại về vấn đề pháp lý và các nghị sĩ đảng Dân chủ đang đặt ra câu hỏi là liệu Mỹ có tuân thủ luật chiến tranh hay không.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã nhiều lần cáo buộc Mỹ đang hành động để lật đổ ông. Vào tháng 8, Washington tăng gấp đôi phần thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông Maduro lên đến con số 50 triệu USD, cáo buộc ông có liên hệ với các nhóm buôn bán ma túy và tội phạm.

Tuy nhiên, Tổng thống Maduro kiên quyết phủ nhận những cáo buộc này.