Phó Chủ tịch TPHCM: Không để xảy ra sơ suất dù nhỏ nhất dịp kỷ niệm lễ 30/4

Sáng 1/4, Công an TPHCM đã tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đồng thời phát động đợt thi đua đặc biệt kéo dài 50 ngày đêm nhằm lập thành tích chào mừng 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam và kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, nhấn mạnh sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của lực lượng công an đã giúp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã có những chuyển biến mạnh mẽ, tạo khí thế tấn công liên tục, góp phần kiềm chế và giảm thiểu tội phạm.

Trong tháng 4 và tháng 5, TPHCM sẽ tổ chức nhiều hoạt động chính trị, văn hóa ý nghĩa. Trung tướng Lê Hồng Nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp để nắm chắc tình hình, không để bị động trong mọi tình huống.

Các đơn vị được yêu cầu bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước. Đảm bảo an ninh cho các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và nhân dân cả nước tham gia các sự kiện tại TPHCM.

Đợt thi đua đặc biệt sẽ kết hợp với các cao điểm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là 5 loại tội phạm tiềm ẩn nguy cơ cao như tội phạm ma túy, "tín dụng đen", tội phạm đường phố, tội phạm công nghệ cao và tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Các lực lượng tham gia bao gồm: Cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, cùng lực lượng an ninh tại cơ sở.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Ngọc Hải nhấn mạnh năm 2025 là năm đánh dấu nhiều mốc lịch sử quan trọng, với nhiều sự kiện chính trị trọng đại. Đây là dịp để người dân ôn lại trang sử vẻ vang, phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần bất khuất.

Ông Hải đánh giá cao tinh thần chủ động của Công an TPHCM trong việc triển khai đợt thi đua đặc biệt từ 1/4 đến 20/5, chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh sự cần thiết của việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam. Ông kêu gọi sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị và nhân dân để mang hình ảnh đẹp của thành phố đến với bạn bè quốc tế.

Với phương châm "Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn", Phó Chủ tịch TPHCM yêu cầu các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và UBND các cấp phối hợp chặt chẽ với công an để đảm bảo an ninh cho các hoạt động kỷ niệm.