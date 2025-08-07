Trung tá CSGT bị người nước ngoài đấm vào mặt khi đang làm nhiệm vụ

Ngày 7/8, lãnh đạo Tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) địa bàn Nha Trang, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận một cán bộ của đơn vị này đã bị người đàn ông quốc tịch Nga đấm vào miệng, gây thương tích.

Theo thông tin từ CSGT, hơn 6h30 cùng ngày, Tổ CSGT địa bàn Nha Trang đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Trần Phú, đã nhận được tin báo xảy ra vụ va quẹt giao thông tại giao lộ Trần Phú và Tuệ Tĩnh (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) nên đến hiện trường xử lý.

Trung tá N.T.G. bị người đàn ông nước ngoài đấm vào miệng, gây thương tích (Ảnh: Phan Anh).

Tại hiện trường, Trung tá N.T.G., cán bộ Tổ CSGT địa bàn Nha Trang, ghi nhận xe máy của người đàn ông nước ngoài đã va quẹt với một phương tiện khác. Sau va chạm, hai bên xảy ra cãi vã, nên Trung tá G. đến hòa giải.

Trong lúc CSGT đang hòa giải, người đàn ông nước ngoài đến yêu cầu lực lượng chức năng bàn giao lại xe máy để rời khỏi hiện trường. Thời điểm đang trao đổi, ông này bất ngờ dùng tay đấm vào miệng của Trung tá G..

Ngay sau đó, người đàn ông nước ngoài bị CSGT và Công an phường Nha Trang khống chế, đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo lãnh đạo Tổ CSGT địa bàn Nha Trang, ghi nhận ban đầu người đàn ông này có dấu hiệu sử dụng rượu, bia.

Sau cú đấm mạnh, Trung tá G. bị chảy máu ở vùng miệng, hiện sức khỏe đã ổn định.