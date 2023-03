Công an TPHCM cảnh báo về ChatGPT, điện thoại tự gửi thông tin cá nhân

Tại hội nghị về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn diễn ra ngày 3/3, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, đã đề cập một số vấn đề liên quan tới lĩnh vực an toàn thông tin. Nổi cộm trong đó là địa phương đã phát hiện một số điện thoại thông minh tự động gửi thông tin cá nhân.

"Chúng ta đã phát hiện ra điện thoại thông minh từ các thương hiệu của Trung Quốc tự động gửi thông tin cá nhân", Giám đốc Công an TPHCM báo cáo.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: HMC).

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cũng nhận định, ứng dụng ChatGPT được dư luận nhắc tới nhiều thời gian qua đang tiềm ẩn nguy cơ tuyên truyền, xuyên tạc, phá hoại hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đây là vấn đề rất mới, ứng dụng ChatGPT đang được rất nhiều người quan tâm.

"Nếu như trong quá trình sử dụng, chúng ta không có quán triệt chung, Sở TT&TT không tuyên truyền về các quy trình, quy chế để mọi người hiểu thì ứng dụng ChatGPT rất dễ bị lợi dụng", Thiếu tướng Nam nhấn mạnh.

Đối với vấn đề an ninh kinh tế, sau sự cố SCB, thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán của TPHCM cũng gặp nhiều vấn đề khó khăn. Công an TPHCM sẽ nắm sát tình hình, đảm bảo an ninh trật tự.

Về lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, lãnh đạo Công an TPHCM thông tin, trong tháng 2 vừa qua, địa bàn ghi nhận 281 vụ vi phạm trật tự xã hội, làm chết 6 người, bị thương 29 người, tài sản thiệt hại ước tính 3 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022, thành phố tăng thêm 72 vụ, nhưng so với liền kề, địa phương đã kéo giảm 23 vụ.

Công an TPHCM cũng khám phá 182/281 vụ, bắt 358 đối tượng, triệt phá 7 băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm. Các băng ổ này được Cục Cảnh sát hình sự đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Trong tháng 2, thành phố cũng phát hiện 299 vụ với 175 đối tượng tội phạm về kinh tế.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cũng chia sẻ, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn đang có nhiều diễn biến phức tạp. Trong tháng 2, các lực lượng triệt phá 140 vụ với 318 đối tượng, thu trên 35kg ma túy các loại.

"Vừa rồi, chúng tôi cũng phối hợp với Công an Hà Nội và C04 phá một chuyên án lớn, thu giữ trên 100kg heroin. Lượng ma túy lớn này đi từ đường hàng không về, đường dây đã bị phát hiện kịp thời, bắt gọn từ người vận chuyển đến kẻ chủ mưu", Giám đốc Công an TPHCM cho hay.