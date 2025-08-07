Bé gái 7 tuổi đuối nước thương tâm tại hồ bơi ở Đồng Nai

Ngày 7/8, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Bù Đăng điều tra vụ bé gái T.K.H. (7 tuổi, ngụ xã Bù Đăng) bị đuối nước tử vong tại một hồ bơi trên địa bàn. Nạn nhân đã được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Sáng cùng ngày, người thân đưa H. đến một hồ bơi tư nhân thuộc xã Bù Đăng. Sau một hồi trông coi, người thân của cháu H. có việc nên về trước, gửi nhân viên hồ bơi trông H. chơi nước.

Nơi bé gái 7 tuổi bị đuối nước (Ảnh: Camera giám sát).

Đến trưa cùng ngày, người thân quay lại đón H. thì không thấy bé gái đâu, nên hô hoán và chia nhau đi tìm. Sau đó, H. được phát hiện chìm dưới đáy hồ bơi. Dù được mọi người đưa lên bờ sơ cứu, H. đã tử vong từ trước.

Hồ bơi tư nhân nơi H. gặp nạn có nhân viên túc trực. Nhận được tin báo, Công an xã Bù Đăng đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.