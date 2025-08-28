Phía sau A80: Những chiến sĩ áo vàng “mở đường” cho ngày hội non sông

Hòa trong không khí Hà Nội rợp cờ hoa, chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, có một lực lượng ngày đêm lặng lẽ tập luyện, kiểm tra phương tiện, chuẩn bị từng kịch bản ứng phó. Đó là những cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát tuần tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội.

Họ chính là những người “mở đường” để các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế và các khối diễu binh, diễu hành tiến về lễ đài trong sự trang nghiêm, an toàn tuyệt đối.

Trung tá Nguyễn Đăng Tiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát tuần tra dẫn đoàn đã có 15 năm gắn bó với công việc đặc thù này, anh trải qua nhiều cương vị, từ cán bộ trực tiếp cầm lái mô tô đặc chủng đến vị trí chỉ huy.

“Có những lúc vất vả, áp lực, nhưng tôi chưa bao giờ nản lòng. Mỗi chuyến dẫn đoàn không chỉ là công việc, mà còn là trách nhiệm quốc gia, là hình ảnh Việt Nam trước bạn bè quốc tế”, Trung tá Tiến nói.

Trong suốt quá trình công tác, Trung tá Tiến từng tham gia hàng trăm phương án đón - dẫn đoàn khách cấp cao. Anh vẫn nhớ như in những thời khắc dẫn đoàn cho ba đời Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga hay Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên vào năm 2019.

Theo Trung tá Tiến, với mỗi nguyên thủ, công tác bảo đảm an toàn đã nghiêm ngặt, nhưng với những nhân vật đặc biệt nhạy cảm về chính trị, mức độ an ninh phải tăng gấp đôi, gấp ba. “Nếu đoàn thông thường chỉ cần 4-5 xe mô tô, thì những đoàn trên có thể lên tới 9-11 xe. Tất cả đều phải vận hành như một guồng máy tuyệt đối chính xác”, anh kể.

Nếu như những chuyến dẫn các đoàn các vị lãnh đạo, chính khách… mang sứ mệnh ngoại giao, đảm bảo an toàn cho các đoàn khách quốc tế, thì với Trung tá Tiến, nhiệm vụ A80 mang một ý nghĩa khác: đó là Ngày hội của cả dân tộc.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là dẫn đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế và các khối diễu binh, diễu hành từ điểm xuất phát đến nơi tập kết và quay trở lại. Trước mỗi chuyến đi, chúng tôi xuất phát sớm ít nhất một giờ để kiểm tra tuyến đường, đánh giá tình hình giao thông, lựa chọn phương án tối ưu nhất”, anh nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong những ngày cuối tháng 8 này, không khí làm việc tại trụ sở của Đội Tuần tra dẫn đoàn diễn ra hết sức khẩn trương, từ chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đều tất bật cho từng nhiệm vụ cụ thể, phân chia ca kíp đón dẫn các đoàn đại biểu cũng như các khối tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 liên tục diễn ra trong những ngày sắp tới.

Đặc biệt, trong sự kiện A80 lần này, lực lượng chức năng sẽ huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ để phục vụ cho công tác dẫn đoàn. Đây là con số cho thấy quy mô, tính chất trọng đại và yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, nhằm đảm bảo mọi hoạt động di chuyển diễn ra thông suốt, an toàn tuyệt đối.

Các xe mô tô đặc chủng được kiểm tra kỹ lưỡng, từ động cơ, phanh, lốp đến từng giọt xăng. “Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng Hà Nội, mà là niềm vinh dự của cả đất nước. Người dân từ khắp mọi miền sẽ đổ về Thủ đô, bạn bè quốc tế có mặt. Chúng tôi phải cho họ thấy Việt Nam thân thiện, yêu hòa bình, và công tác an ninh - an toàn đạt mức gần như tuyệt đối”, Trung tá Tiến khẳng định.

Không chỉ là mở đường, theo Trung tá Tiến, mỗi cán bộ, chiến sĩ còn ý thức rõ hình ảnh của mình trước công chúng.

“Cảnh sát giao thông là lực lượng đầu tiên mà nhân dân và bạn bè quốc tế nhìn thấy khi đoàn xe đi qua. Đó là niềm vinh dự, nhưng cũng là áp lực vô cùng lớn. Mỗi cử chỉ, mỗi tác phong đều phải chuẩn mực, thể hiện nghi lễ ngoại giao và sự nghiêm minh của lực lượng Công an nhân dân”, Trung tá Tiến nói.

Cũng theo Trung tá Tiến, với Đội Cảnh sát tuần tra dẫn đoàn thì các phương tiện như ô tô, mô tô là then chốt, do đó các phương tiện phục vụ việc dẫn đoàn đều được bảo quản trong tình trạng tốt nhất, thường xuyên được duy tu bảo dưỡng để sẵn sàng làm nhiệm vụ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Nói về công tác ứng trực trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chỉ huy Đội Cảnh sát tuần tra dẫn đoàn cho biết Phòng CSGT Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để phục vụ cho các hoạt động nêu trên.

“Ngoài ra, được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, CSGT Hà Nội đã được tăng cường hơn 600 cán bộ, chiến sĩ CSGT từ các tỉnh, thành cùng gần 100 phương tiện cảnh sát giao thông… để phục vụ sự kiện A80”, Trung tá Tiến chia sẻ.

Trong tiếng động cơ mô tô đặc chủng, hình ảnh đoàn xe dẫn đầu trở thành điểm nhấn không thể thiếu của các nghi lễ trọng đại. Nhưng để có sự trang nghiêm ấy là cả quá trình khổ luyện, hy sinh thầm lặng.

Đại úy Nguyễn Quang Thảo, cán bộ trẻ của đơn vị cho biết: “Khi xe đi qua hai hàng khán giả, nghe tiếng reo hò của người dân, tôi xúc động vô cùng. Đó là động lực để tôi và đồng đội hoàn thành nhiệm vụ”.

Đại úy Thảo mới về công tác tại Đội Cảnh sát tuần tra dẫn đoàn từ năm 2022 nhưng đã trải qua nhiều chuyến dẫn đoàn quan trọng. Với anh, A80 là sự kiện mang đến cảm xúc đặc biệt, bởi đó không chỉ là nghi lễ mà còn là tình cảm gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân.

Trong đội ngũ dẫn đoàn, hình ảnh nữ Thiếu tá Nguyễn Thị Mây gây ấn tượng mạnh. Suốt 15 năm gắn bó với Đội Cảnh sát tuần tra dẫn đoàn, chị đã làm chủ chiếc Honda Goldwing gần 400kg - mẫu mô tô đặc chủng khổng lồ.

“Ban đầu rất áp lực, chỉ cần sai một chút là xe có thể đổ. Nhưng tôi nghĩ, nếu đồng đội nam làm được thì mình cũng phải làm được”, chị kể. Với chị, niềm vui lớn nhất là tiếng reo hò của nhân dân hai bên đường, như xóa tan mọi mệt mỏi.

Không chỉ vất vả về thể lực, nữ cán bộ dẫn đoàn còn phải vượt qua rào cản tâm lý và đặc thù nghề nghiệp. Thời gian công tác kéo dài, nhiều khi xuyên ngày, xuyên đêm. Nhưng bằng sự kiên trì học hỏi từ đồng đội, Thiếu tá Mây đã tích lũy được kinh nghiệm, bản lĩnh để hoàn thành mọi nhiệm vụ.

“15 năm qua, tôi coi đây là niềm tự hào, là trọng trách lớn lao của người chiến sĩ khoác lên mình màu áo vàng”, chị nói.

A80 là sự kiện trọng đại, có nhiều lãnh đạo cấp cao đến dự và hàng vạn nhân dân cả nước chờ đón. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho từng đoàn xe là nhiệm vụ “không được phép sai sót”. Trung tá Tiến cho biết, mỗi phương án đều có kế hoạch dự phòng, từ phân tuyến đường, bố trí lực lượng, cho tới xử lý tình huống khẩn cấp.

Trong dịp này, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội yêu cầu toàn thể cán bộ chiến sĩ tham gia bảo vệ sự kiện A80 phải nắm chắc phương án mà Công an TP Hà Nội đã đề ra, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Trưởng Phòng CSGT Hà Nội yêu cầu chỉ huy các cấp tại khu vực bảo vệ sự kiện phải nêu cao tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Ngoài ra, Đại tá Nghĩa cũng tổ chức quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, chiến sĩ tăng cường từ các địa phương tham gia bảo vệ sự kiện A80; bảo đảm tính chủ động, kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ.

“Dẫn đoàn trong sự kiện A80 không chỉ là nhiệm vụ an toàn giao thông, mà còn là sự hợp đồng tác chiến giữa nhiều lực lượng. Với CSGT, yêu cầu còn cao hơn, vừa đảm bảo thông suốt, vừa thể hiện văn hóa ứng xử, tác phong nghiêm túc, chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân”, Đại tá Nghĩa nhấn mạnh.

Ngày 2/9 sắp tới, khi hàng vạn người dân đổ về Quảng trường Ba Đình, trong tiếng reo hò và sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ, những bóng áo vàng trên yên xe đặc chủng sẽ lại xuất hiện. Các cán bộ, chiến sỹ CSGT dẫn đoàn, tuy không đi trong đội hình diễu binh, nhưng chính họ góp phần "mở đường" để ngày hội non sông diễn ra trọn vẹn.

Trung tá Nguyễn Đăng Tiến nhấn mạnh: “Mỗi lần nổ máy, chúng tôi hiểu rằng không chỉ thực hiện một nhiệm vụ, mà còn mang theo niềm tin của nhân dân, hình ảnh của đất nước. Đó là áp lực, nhưng cũng là vinh dự lớn nhất”.

Và chính từ những câu chuyện thầm lặng ấy, người dân càng thêm trân trọng. Phía sau ánh hào quang của lễ diễu binh là sự tận tâm, tận tụy của những cán bộ, chiến sĩ "mở đường", những con người đã dốc trọn trách nhiệm và niềm tự hào để viết nên thành công cho A80.

Nội dung: Trần Thanh

Thiết kế: Huy Phạm

28/08/2025 - 05:30