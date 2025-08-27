Nhiều sân Pickleball hư hỏng, đổ sập do bão Kajiki

Ghi nhận của phóng viên Dân trí ngày 27/8 khi bão Kajiki (bão số 5) càn quét qua, nhiều công trình tại Hà Tĩnh bị hư hỏng, tốc mái, ngổn ngang.

Khu vực đô thị Hà Tĩnh và các địa phương lân cận có nhiều sân Pickleball hư hỏng. Trong số đó, chủ sân Pickleball nằm trên đường Đông Lộ, phường Thành Sen chịu thiệt hại nặng khi công trình này bị đổ sập. Sân này có vị trí nằm giữa cánh đồng, gần một khu dân cư.

Hệ thống mái che bằng khung thép và tôn của sân Pickleball trên đường Đông Lộ bị đổ sập hoàn toàn trong thời điểm bão Kajiki đổ bộ.

Theo chủ sân Pickleball trên đường Đông Lộ, sân thể thao này được đầu tư 150 triệu đồng. Sau bão, họ sẽ chi kinh phí để thuê thợ sửa chữa, khắc phục để kinh doanh trở lại.

Khung thép, mái tôn của sân bị gió bão quật gãy đổ, nằm ngổn ngang trên cánh đồng lúa.

Tại đường Lê Duẩn, phường Thành Sen, một sân Pickleball khác cũng bị gió bão quật ngã hàng rào làm bằng thép và tôn.

Sân Pickleball Sông Đà trên đường Dương Trí Trạch, phường Thành Sen quây kín bằng tôn cũng bị thiệt hại.

Tại xã Lộc Hà, một cụm sân Pickleball vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng cũng bị bão Kajiki làm hư hỏng phần mái và tôn quây.

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng tại Hà Tĩnh, chi phí để xây dựng Pickleball hiện nay trung bình từ khoảng 50 triệu đồng đến 150 triệu đồng, thậm chí sân đến hơn 400 triệu đồng. Mức giá tùy thuộc vào quy mô, chất liệu thi công, trang thiết bị và địa điểm.

Không chỉ các sân Pickleball bị tàn phá sau bão Kajiki, các công trình khác cũng chịu thiệt hại nặng. Trong hình, một mái tôn của công trình tại xã Lộc Hà bị cuốn bay ra khu vực trũng nước, gần các tòa nhà khu dân cư.

Sau bão, người phụ nữ làm nghề thu mua ve chai, phế liệu mua được tấm tôn hư hỏng của công trình.

Theo thống kê sơ bộ của tỉnh Hà Tĩnh, bão số Kajiki đổ bộ đã khiến toàn tỉnh có một người chết, 9 người bị thương, 7 nhà sập đổ, 1.200 nhà ngập sâu, 6.300 nhà tốc mái, 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hóa hư hỏng; gần 21.000ha lúa hè thu, 1.600ha hoa màu bị ngập, 4.000 tấn thủy sản bị thiệt hại; hàng chục nghìn cây xanh gẫy đổ; nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện, thông tin liên lạc bị hư hại sau cơn bão đi qua.