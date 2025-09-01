Nhiều hot girl đổ dồn về Quảng trường Ba Đình chờ xem lễ diễu binh

Mặc dù 6h30 ngày 2/9 mới diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưng ngay từ tối 31/8 và ngày 1/9 hàng vạn người dân trên khắp cả nước đã đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình để chọn cho mình những vị trí đẹp (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Người dân háo hức chờ đón lễ diễu binh, diễu hành (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Hương Thảo (24 tuổi) chờ đón thời khắc diễn ra đại lễ A80 để xem diễu binh, diễu hành (Ảnh: Nguyễn Hải).

Từ rạng sáng 1/9, Nguyễn Thị Hải Phượng (quê Lào Cai) cùng gia đình đã có mặt tại khu vực ngã tư Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo - Hùng Vương để chờ đợi được xem lễ diễu binh (Ảnh: Nguyễn Hải).

Rạng sáng 1/9, chị Phương Vy (35 tuổi) cùng gia đình di chuyển từ Thanh Hoá đến Quảng trường Ba Đình, đến trưa cùng ngày gia đình chị đã lựa chọn được vị trí đẹp trên phố Nguyễn Thái Học (Ảnh: Nguyễn Hải).

Những hot girl trên khắp cả nước đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình để theo dõi lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Hữu Khoa).

Nguyễn Thị Thu Hiền (31 tuổi, quê Tuyên Quang) đi cùng gia đình gồm 9 người xuống Hà Nội để ngồi chờ đón đoàn diễu binh tại nút giao Trần Phú - Lê Trực.

“Được đến Hà Nội dịp này tôi và người thân rất háo hức. Tôi luôn tự hào về những gì đất nước ta đạt được trong hôm nay. Chứng kiến đất nước ngày càng phát triển chúng tôi rất vui, luôn tự hứa sẽ dốc sức để xây dựng đất nước", Thu Hiền phấn khởi nói (Ảnh: Hữu Khoa).

Những nụ cười rạng rỡ trước giờ diễn ra lễ diễu binh (Ảnh: Hữu Khoa).

Em Trần Như Ý (23 tuổi, phường Quan Hoa, Hà Nội) ra chọn vị trí xem diễu binh trên đường Trần Phú từ tối 31/8. Như Ý cho biết bản thân rất hào hứng khi được xem diễu binh nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh. Khối chiến sĩ mà Ý yêu thích là khối phòng không không quân (Ảnh: Hữu Khoa).

Lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra từ 6h30 ngày 2/9 (Ảnh: Hữu Khoa).

Sáng 2/9, trên Quảng trường Ba Đình sẽ diễn ra lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lễ diễu binh, diễu hành sẽ bao gồm các khối thuộc quân đội, công an, quần chúng, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng.

Đặc biệt sẽ có phần diễu binh của các lực lượng vũ trang trên biển, được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của các lực lượng: Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng, Quân khu 5 (Ảnh: Hữu Khoa).