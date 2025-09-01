Buổi tập luyện cuối cùng của khối diễu binh CAND trước ngày đại lễ

Ngày 1/9, một ngày trước buổi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, các khối diễu binh của lực lượng CAND đã có buổi tập cuối tại Đại học Quốc gia Hà Nội (xã Hòa Lạc, TP Hà Nội).

Với tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và tinh thần sẵn sàng cao độ, các học viên, chiến sĩ, cán bộ huấn luyện đều cố gắng tận dụng những khoảng thời gian cuối cùng trước buổi lễ, nhằm hoàn thiện một cách hoàn hảo nhất các kỹ thuật, khối diễu binh.

Buổi tập luyện cuối cùng của các khối diễu binh CAND (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Dù chỉ là buổi tập luyện, nhưng nhiều người dân, trong đó có trẻ em và cả những cựu chiến binh không quản ngại đường xa tới Hòa Lạc để xem, cổ vũ tinh thần, động viên các cán bộ chiến sĩ.

Chị Trần Thị Tuyết (ở Thái Nguyên) cho biết vì không thể đi sớm, xem trực tiếp các đoàn diễu binh, diễu hành vào sáng 2/9, nên chị lựa chọn xem các chiến sĩ CAND tập luyện buổi cuối cùng.

Cựu chiến binh hơn 80 tuổi được người thân đưa đi xem các chiến sĩ CAND tập luyện (Ảnh: Nguyễn Hằng).

"Nhìn các chiến sĩ bước đều tăm tắp, nét mặt nghiêm trang, tôi cảm nhận được sự vất vả trong rèn luyện và tinh thần trách nhiệm của họ. Cùng âm nhạc hào hùng, lá cờ đỏ sao vàng tung bay, tôi thấy yêu đất nước mình hơn", chị Tuyết chia sẻ.

Ông Nguyễn Bá Thắng, một cựu chiến binh hơn 80 tuổi, được người thân đưa đến Đại học Quốc gia Hà Nội bằng xe lăn để hòa vào không khí diễu binh, diễu hành.

Là một người lính từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, ông Thắng chia sẻ cảm xúc tự hào khi chứng kiến các chiến sĩ công an tập luyện trước khi bước vào đại lễ.

"Từng bước đi mạnh mẽ, đều đặn của các chiến sĩ khiến tôi nhớ lại thời gian mình còn trẻ, khi cũng đứng trong hàng ngũ đó, dưới lá cờ Tổ quốc. Đó không chỉ là sự thể hiện tinh thần kỷ luật, mà còn là lòng yêu nước, trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay", ông Thắng bộc bạch.