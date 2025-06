Người dân reo hò khi cảnh sát diễn tập diệt khủng bố, biểu diễn khí công

Buổi tổng duyệt chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" do Bộ Công an tổ chức kỷ niệm 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân.

Sau khối diễu hành của đội hình dẫn đoàn CSGT, các lực lượng công an, quân đội, lực lượng cảnh vệ bước vào diễn tập phương án bảo vệ chính khách và nguyên thủ.

Tình huống giả định: Yếu nhân đi trên đường Lê Lợi chào hỏi người dân trong sự kiện mở, lực lượng cảnh vệ trong trang phục vest đen, cầm cặp đen, đi xung quanh để bảo vệ.

Bất ngờ nhóm khủng bố xuất hiện, dùng súng tấn công, ném vật nổ về phía yếu nhân. Lực lượng cảnh vệ cùng cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát cơ động nhanh chóng xử lý, tiêu diệt lực lượng khủng bố và bảo vệ an toàn yếu nhân.

Chiếc Hummer chống đạn của Cảnh sát cơ động tham gia chống khủng bố, có lớp vỏ và kính chống đạn, gầm, lốp có thể chống được lựu đạn, mìn cỡ nhỏ. Đây là phương tiện dùng để tiếp cận mục tiêu, tấn công khủng bố, giải cứu con tin, đảm bảo an toàn và phục vụ hiệu quả trong tác chiến thực tế và thực hiện nhiệm vụ đặc biệt khác trên mọi địa hình.

Người dân có mặt ở đường Lê Lợi chăm chú theo dõi, reo hò trước những pha xử lý nhanh, dứt khoát, quyết liệt và bảo vệ an toàn yếu nhân của lực lượng cảnh sát.

Sau màn biểu diễn của lực lượng cảnh vệ là tiết mục trống hội do học viên Học viện Cảnh sát nhân dân biểu diễn, khuấy động không khí buổi tổng duyệt tại đường Lê Lợi.

Các nội dung trong chương trình được dàn dựng công phu, mô phỏng sát thực tế nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến, xử lý tình huống nhanh nhạy và hiệu quả của các lực lượng.

Hàng loạt các bài tập thử thách thể trạng, đòi hỏi các chiến sĩ CSCĐ phải thành thạo khí công để hoàn thành. Các chiến sĩ tham gia biểu diễn chương trình phải có ít nhất 10 năm rèn luyện khí công.

Nữ chiến sĩ công an thực hiện bài tập "kề thanh đao vào cổ kéo xe ôtô" khiến khán giả trầm trồ thán phục, reo hò cổ vũ không ngừng.

Nhiều người dân có mặt ở đường Lê Lợi hào hứng, tỏ rõ sự phấn khích khi lần đầu được giao lưu với cảnh khuyển

Trước đó, chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" diễn ra tại Hà Nội vào ngày 8 và 9/3 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục đã thu hút hàng chục ngàn khán giả, người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

Từ nay đến hết ngày 8/6, người dân ở TPHCM sẽ được chiêm ngưỡng, trải nghiệm các hoạt động trong chuỗi sự kiện “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”. Chương trình kéo dài 4 ngày, phục vụ người dân tham quan tự do. Ngoài ra, sự kiện còn có các tiết mục đồng diễn các lực lượng công an nhân dân; biểu diễn ca nhạc đường phố; biểu diễn dân vũ.

Đặc biệt, chuỗi sự kiện “Vinh quang Công an nhân dân” sẽ khép lại vào tối 8/6 với chương trình âm nhạc nghệ thuật quy mô tầm cỡ, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như: Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn, Văn Mai Hương, Hòa Minzy…

Ảnh: Bảo Quyên, Hoàng Việt