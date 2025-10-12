Hơn 1.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong ngày cuối tuần

Thông tin trên được Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin vào tối 12/10.

Ngoài ra, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 8.000 trường hợp vi phạm giao thông; tạm giữ 26 ô tô, hơn 2.100 xe máy và 131 phương tiện khác. Cảnh sát cũng tước 279 giấy phép lái xe (GPLX) các loại, trừ điểm GPLX hơn 1.000 trường hợp.

Trung tâm thông tin chỉ huy Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) (Ảnh: Cục CSGT).

Cục CSGT cho biết, trong số hơn 8.000 trường hợp vi phạm giao thông trong ngày 12/10 thì có hơn 1.800 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; hơn 1.200 trường hợp vi phạm tốc độ; 110 trường hợp chở hàng quá tải trọng; 20 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện.

Nhà chức trách cho biết, CSGT cũng đã xử lý 734 trường hợp vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát.

Trong ngày 12/10, công an 21/34 địa phương đã tổ chức 30 hội đồng sát hạch GPLX cho hơn 13.600 học viên, tỉ lệ đạt khoảng 70%.