Cháy nhà ở Hà Nội, cả gia đình 5 người tử vong

Có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn sáng 11/10, phóng viên Dân trí ghi nhận ngôi nhà bị cháy nằm trong ngách sâu ở ngõ 180 Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội).

Khoảng 8h, công an đã phong tỏa kín các lối vào hiện trường vụ cháy, phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các lực lượng chức năng cũng đang có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn.

Cảnh sát phong toả hiện trường lối vào ngôi nhà xảy ra cháy (Ảnh: Trần Thanh).

Trước đó, nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục Trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cùng Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố, cũng trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà cao 4 tầng và 1 tầng tum. Ngôi nhà có mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25m2 và nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300m.

Đám cháy làm phát sinh nhiều khói khí độc, gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cảnh sát.

Chỉ huy lực lượng chữa cháy đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ sử dụng thiết bị bình thở chuyên dùng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, đồng thời huy động các mũi tấn công tiến sâu vào khu vực cháy để kịp thời khống chế, không để cháy lan ra các khu vực nhà dân xung quanh.

Đến 6h, đám cháy được không chế, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh, sau đó cơ bản được dập tắt hoàn toàn.

Qua tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC phát hiện và đưa 5 nạn nhân ra ngoài. Các nạn nhân đều đã tử vong, gồm: N.Đ.L. (SN 1952); H.T.H. (SN 1956); N.H.M. (SN 1982); Đ.T.S. (SN 1988) và N.M.V. (SN 2019).