Bốn tỉnh thiệt hại 8.720 tỷ đồng do lũ lụt

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy, tỉnh Thái Nguyên thiệt hại nặng nề nhất với khoảng 4.000 tỷ đồng, Cao Bằng 2.000 tỷ đồng, Bắc Ninh 1.670 tỷ đồng và Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng.

Con số thiệt hại do lũ lụt sau bão số 11 chắc chắn còn tăng lên bởi chưa có số liệu thống kê của thiệt hại do lũ lụt ở Hà Nội. Số liệu thiệt hại của tỉnh Thái Nguyên vẫn giữ nguyên 4.000 tỷ đồng như thống kê hôm qua.

Tính đến 17h hôm nay, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã huy động được trên 1.011 tỷ đồng ủng hộ khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi), số 11 (Matmo) gây ra.

Đường liên xã Mỹ Thái - Tiên Lục ở tỉnh Bắc Ninh chỉ còn vẻn vẹn 50m ở nơi cao nhất là chưa bị nhấn chìm trong biển nước (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước đó, ngày 12/10, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định tiếp tục hỗ trợ 400 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 11, trong đó Thái Nguyên 250 tỷ đồng, Cao Bằng 50 tỷ đồng, Lạng Sơn 50 tỷ đồng và Bắc Ninh 50 tỷ đồng.

Hiện còn khoảng 10.961 ngôi nhà bị ngập nước ở tỉnh Bắc Ninh (8.800 nhà) và Hà Nội (2.161 nhà) - tăng 3.314 nhà so với thống kê sáng nay do tỉnh Bắc Ninh tăng 3.208 nhà bị ngập, Hà Nội tăng 106 nhà bị ngập.

Mưa lũ gây ra 59 sự cố đê điều tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội (Thái Nguyên 8 sự cố, Bắc Ninh 42 và Hà Nội có 9 sự cố đê). Các địa phương đã xử lý giờ đầu các sự cố và theo dõi chặt chẽ.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết lũ trên các sông đang xuống. Sông Cầu tại Phúc Lộc Phương đo được 7,37m, trên báo động 2 là 0,37m; tại Đáp Cầu 5,60m, trên báo động 2 là 0,30m và tại Lương Phúc 7,60m, dưới báo động 3 là 0,40m.

Sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân đo được 7,86m, dưới báo động 3 là 0,14m. Sông Thương tại Phủ Lạng Thương 6,41m, trên báo động 3 là 0,11m.

Bắc Ninh ghi nhận lũ lụt lịch sử (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong ngày 12/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện yêu cầu đóng một cửa xả đáy hồ Tuyên Quang và đề nghị các địa phương đảm bảo an toàn hạ du.

Các tuyến quốc lộ đã thông tuyến; tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên dự kiến thông tuyến đêm nay.