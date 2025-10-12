Lái taxi bị phạt 23 triệu đồng vì thay đổi chữ số trên biển kiểm soát ô tô

Chiều 12/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết Đội 3 C08 vừa lập biên bản xử phạt với anh T.Q.H. (SN 1990, trú tại TP Hải Phòng) do có hành vi điều khiển xe gắn biển số không rõ số.

Với vi phạm trên, anh H. sẽ bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh chiếc taxi bị thay đổi chữ số trên biển số ô tô (Ảnh: Cục CSGT).

Trước đó, vào lúc 16h20 ngày 4/10 tại km529+300 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45, anh H. điều khiển ô tô con BKS 15H-124.xx có hành vi làm sai chữ số trên biển số ô tô.

Theo C08, hành vi này của nam tài xế đã bị camera hành trình của một phương tiện phía sau ghi lại và phản ánh đến Cục CSGT. Sau đó, bộ phận chức năng của Đội 3 đã xác minh vụ việc và mời anh H. lên trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, anh H. thừa nhận việc dán, sửa chữ số 5 thành chữ số 8 và sửa chữ số 3 thành chữ số 8 trên biển số xe.