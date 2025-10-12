Yamaha trang bị hệ thống chống bó cứng phanh cho PG-1 2025

ABS - công nghệ an toàn cần thiết cho người lái hiện đại

Trong nhiều năm qua, phân khúc xe số côn tay tại Việt Nam thường được biết đến bởi sự bền bỉ, tính linh hoạt và giá thành hợp lý. Tuy nhiên, yếu tố an toàn công nghệ lại ít khi được nhấn mạnh, đặc biệt là hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe ga cao cấp hoặc xe phân khối lớn.

Yamaha trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) cho PG-1 ABS 2025 (Ảnh: Yamaha).

Cơ chế hoạt động của ABS là liên tục điều tiết lực phanh bằng cảm biến tốc độ bánh xe. Khi phát hiện bánh sắp bị bó cứng, hệ thống sẽ tự động nhả hoặc siết phanh trong tích tắc để giữ độ bám đường.

Với điều kiện giao thông và thời tiết phức tạp tại Việt Nam, từ mặt đường trơn trượt, sỏi đá, bùn đất đến đèo dốc quanh co, ABS giúp bánh xe không bị khóa cứng khi người lái phanh gấp, giảm thiểu nguy cơ trượt ngã.

ABS là công nghệ quan trọng trong việc đảm bảo an toàn khi di chuyển (Ảnh: Yamaha).

Đối với một chiếc xe mang tinh thần Scrambler như PG-1, ABS là trang bị cần thiết. Với những cung đường đèo dốc, sỏi đá, hoặc đường bùn đất, phanh gấp trên bánh trước (nơi chịu lực phanh chủ yếu) rất dễ gây trượt và ngã xe.

ABS giúp duy trì độ bám đường của bánh xe, giữ đầu xe ổn định, mang lại sự tự tin và an toàn hơn cho người lái khi chinh phục các thử thách chinh phục địa hình, biến PG-1 thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy.

Yamaha PG-1 đưa ABS vào phân khúc xe số phổ thông

Trên Yamaha PG-1 ABS 2025, công nghệ ABS được trang bị cho bánh trước - nơi chịu phần lớn lực phanh, giúp xe ổn định và kiểm soát tốt hơn trong những pha dừng gấp. Đây là bước đi táo bạo của Yamaha, khi hãng đưa công nghệ an toàn trở nên phổ cập hơn với người dùng phổ thông.

PG-1 được Yamaha phát triển theo phong cách Scrambler (địa hình cổ điển) đa dụng, hướng đến nhóm khách hàng trẻ, năng động, thích khám phá và cá nhân hóa.

Trong bối cảnh đó, ABS không chỉ là trang bị kỹ thuật mà còn là mảnh ghép hoàn chỉnh cho tinh thần “Rực rỡ phiêu du” của chiếc xe: vừa tự do trải nghiệm, vừa an tâm trên mọi địa hình.

PG-1 đáp ứng xu hướng người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các tính năng bảo vệ (Ảnh: Yamaha).

Việc Yamaha quyết định trang bị ABS cho PG-1 cũng là cách hãng định vị lại phân khúc xe số phổ thông - vốn đã khá bão hòa về thiết kế và động cơ. Thay vì chạy đua công suất, Yamaha chọn đầu tư vào an toàn và công nghệ, biến PG-1 thành chiếc xe số tiên phong trong trải nghiệm lái an toàn.

Điều này đồng thời phản ánh xu hướng dịch chuyển của ngành xe máy, khi người tiêu dùng không còn chỉ quan tâm đến kiểu dáng hay sức mạnh, mà ngày càng đặt yếu tố an toàn chủ động lên hàng đầu.

Bên cạnh hệ thống ABS, Yamaha PG-1 2025 còn nhận được nhiều cải tiến nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người lái. Màn hình LCD mới được tinh chỉnh độ nghiêng để tối ưu tầm nhìn từ vị trí người lái, hạn chế tối đa chói lóa khi đi trời nắng.

Lốp gai GP-22S to bản với tiết diện vân gai lớn tăng độ ổn định và bám đường. Đĩa phanh lớn 245mm thay cho loại 220mm ở bản tiêu chuẩn, tăng hiệu quả phanh.

Yamaha PG-1 được tinh chỉnh nhiều chi tiết kỹ thuật để hoàn thiện trải nghiệm vận hành (Ảnh: Yamaha).

Yên xe vẫn kiểu hai mảnh, được thiết kế để người lái điều chỉnh tư thế ngồi trong nhiều tình huống. Ngoài ra, một hệ thống treo tích hợp dưới yên xe nhằm giảm độ rung và hấp thụ chấn động từ mặt đường tốt hơn.

PG-1 trang bị khối động cơ 113,7cc và 1 xi lanh làm mát không khí bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Xe có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp di chuyển linh hoạt trong đô thị nhưng vẫn đủ khoảng sáng gầm 190mm cho những chuyến đi địa hình nhẹ. Bên cạnh đó, Yamaha PG-1 cũng sở hữu ngoại hình bụi bặm, tay lái dạng trần, đặt cao mang lại dáng vẻ cá tính.

PG-1 được bổ sung thêm màu sắc mới (Ảnh: Yamaha).

Ở bản cao cấp bổ sung màu sắc và họa tiết mới trên lớp sơn mang hướng hoài cổ gồm đỏ - đen, xám - đen và xanh - đen, riêng phiên bản giới hạn sở hữu lớp sơn hoạ tiết xanh camo. Các phối màu lấy cảm hứng văn hóa và vùng miền - từ Tây Bắc, Hà Nội, TPHCM đến Đồng bằng sông Cửu Long - cùng họa tiết sọc dọc đậm chất trượt ván, lướt sóng thập niên 1970.

Bốn chủ đề này không chỉ tái hiện bức tranh văn hóa đa dạng của đất nước mà còn lan tỏa văn hóa sống động, khơi dậy trong giới trẻ niềm đam mê khám phá và sự kết nối sâu sắc với những sắc màu văn hóa Việt Nam.

Xe được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản tiêu chuẩn, cao cấp và giới hạn cùng mức giá lần lượt là 30,928 triệu đồng, 34,364 triệu đồng và 34,855 triệu đồng.

Để đảm bảo động cơ PG-1 vận hành ổn định và bền bỉ trong nhiều điều kiện khắc nghiệt, Yamaha khuyến nghị người dùng sử dụng dầu nhớt chính hãng Yamalube. Đây là loại dầu được nghiên cứu chuyên biệt cho các dòng xe Yamaha, giúp tối ưu khả năng bôi trơn, giảm ma sát và giữ nhiệt độ động cơ ổn định ngay cả khi xe di chuyển trong môi trường khắc nghiệt hoặc ở tốc độ cao.

