Ngày 12/10, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An đã công bố Quyết định số 2452 ngày 5/10 của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lạng Sơn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh liên quan.

Điều động, chỉ định ông Hoàng Văn Nghiệm tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030 từ ngày 15/10 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 2.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Minh Hưng cho biết ông Hoàng Văn Nghiệm (sinh năm 1968, quê tỉnh Lạng Sơn, dân tộc Tày) là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ Thạc sỹ kinh tế.

Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, ông Hoàng Văn Nghiệm đã kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại tỉnh Lạng Sơn như: Phó giám đốc Sở Thương mại và Du lịch; Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Bí thư Huyện ủy Lộc Bình,...

Ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Hoàng Văn Nghiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La (Ảnh: Báo Sơn La).

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, ông Hoàng Văn Nghiệm tiếp tục được bầu tái cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu tập trung rất cao.

Ông Lê Minh Hưng nhấn mạnh, ông Hoàng Văn Nghiệm là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước, quyết liệt, sâu sát cơ sở, có khả năng quy tụ, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

Trên 30 năm công tác tại tỉnh Lạng Sơn, ông Nghiệm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với cương vị Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, ông Hoàng Văn Nghiệm đã cùng với Ban Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nỗ lực, đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo Lạng Sơn đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Bộ Chính trị tin tưởng với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Chính trị tin tưởng giao phó.

Bộ Chính trị đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và lãnh đạo các cấp, các ngành trong toàn tỉnh Sơn La phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất hỗ trợ, đồng hành, ủng hộ để đồng chí Hoàng Văn Nghiệm tiếp tục nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo để đưa tỉnh Sơn La phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm bày tỏ sự trân trọng cảm ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí Ban Bí thư, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã quan tâm, tin tưởng và giao trọng trách là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Sơn La.

Đồng thời, ông Hoàng Văn Nghiệm tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và hứa sẽ cụ thể bằng những chương trình, kế hoạch để từ đó lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm thực hiện, hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao.