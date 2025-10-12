Hỗ trợ khẩn cấp thêm 400 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 12/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 400 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ (lần 2).

Theo đó, tỉnh Thái Nguyên được hỗ trợ 250 tỷ đồng, Cao Bằng 50 tỷ đồng, Lạng Sơn 50 tỷ đồng và Bắc Ninh 50 tỷ đồng.

Các địa phương trên được yêu cầu sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực.

Mưa lũ khiến nhiều nơi ở Bắc Ninh chìm trong biển nước nhiều ngày qua (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước đó, ngày 8/10, Thủ tướng đã ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng cho 4 tỉnh trên để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, Thái Nguyên 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 30 tỷ đồng và Bắc Ninh 30 tỷ đồng.

Thủ tướng cũng đã ký quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương cho 15 địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 (bão Bualoi) và các đợt thiên tai khác từ đầu năm.

Theo đó, Tuyên Quang được hỗ trợ 200 tỷ đồng, Cao Bằng 195 tỷ đồng, Lạng Sơn 20 tỷ đồng, Lào Cai 200 tỷ đồng, Thái Nguyên 20 tỷ đồng, Phú Thọ 20 tỷ đồng, Sơn La 200 tỷ đồng, Lai Châu 24 tỷ đồng, Điện Biên 90 tỷ đồng, Ninh Bình 20 tỷ đồng, Thanh Hóa 200 tỷ đồng, Nghệ An 500 tỷ đồng, Hà Tĩnh 500 tỷ đồng, Quảng Trị 200 tỷ đồng, Huế 135 tỷ đồng.

Trong gần 3 tháng qua, Việt Nam liên tiếp phải ứng phó với 9 cơn bão (từ số 3 đến bão số 11), trong đó 5 cơn bão (3, 5, 9, 10, 11) ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, đặc biệt bão số 10 và bão số 11 gây lũ lụt lịch sử, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, tác động tới tăng trưởng kinh tế

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 238 người chết và mất tích, 367 người bị thương; trên 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; trên 555.000ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập úng, thiệt hại.

Tổng thiệt hại ước tính về kinh tế trên 33.500 tỷ đồng.

Riêng mưa lũ do bão số 11 (bão Matmo) đến nay đã có 15 người chết và mất tích, 7 người bị thương; trên 16.900 nhà bị ngập (tập trung tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Hà Nội).