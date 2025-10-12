Bao Phương Vinh giành HCĐ World Cup billiards tại Thổ Nhĩ Kỳ

Trong môn billiards carom 3 băng, mỗi năm có 7 vòng đấu World Cup, diễn ra ở 7 thành phố khác nhau trên thế giới. Ở vòng đấu Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) diễn ra trong mấy ngày qua, Bao Phương Vinh giành quyền vào bán kết.

Bao Phương Vinh dừng bước tại bán kết World Cup, vòng đấu Ankara (Ảnh: Hải Long).

Đối thủ của Bao Phương Vinh trong trận bán kết chiều nay là tay cơ của nước chủ nhà Tasdemir Tayfun.

Bao Phương Vinh khởi đầu trận đấu này không tốt, anh bị đối thủ dẫn trước khá xa. Kết thúc hiệp một (khi một trong hai tay cơ đạt đến điểm số 25 trở lên, trận đấu sẽ tạm nghỉ giữa hiệp), Tasdemir Tayfun dẫn trước Bao Phương Vinh đến 32-13.

Tỷ số cách biệt này khiến cho Bao Phương Vinh gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp hai, dù vận động viên (VĐV) người Việt Nam chơi rất cố gắng.

Những nỗ lực sau đó của Bao Phương Vinh chỉ có thể giúp anh thu ngắn khoảng cách, chứ không thể giúp nhà vô địch thế giới năm 2023 lật ngược thế cờ.

Tasdemir Tayfun dù không ghi quá nhiều điểm như trong hiệp một, nhưng anh vẫn giành chiến thắng chung cuộc 50-40, sau 26 lượt cơ.

Dừng bước ở bán kết, Bao Phương Vinh giành HCĐ World Cup billiards carom 3 băng 2025, vòng đấu Ankara. Ở vòng đấu này hồi năm ngoái, Bao Phương Vinh từng vào chung kết.