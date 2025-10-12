Công chức tạo nên giá trị nhờ có tâm, có tầm, dám chịu trách nhiệm

Nội dung này được Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh khi trình bày tham luận với chủ đề: "Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc" tại phiên thảo luận Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra chiều 12/10.

Cán bộ là "then chốt của then chốt"

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khái quát, trong suốt 80 năm kể từ ngày lập nước đến nay, Đảng luôn xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc, là "then chốt của then chốt" trong xây dựng Đảng và quản trị quốc gia.

Bộ trưởng nhấn mạnh, mọi thắng lợi của cách mạng, từ sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đến công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập đều khởi nguồn từ đường lối đúng đắn của Đảng về công tác cán bộ, cũng như từ sự nỗ lực, cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - những người trực tiếp hiện thực hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tham luận (Ảnh: Nhật Bắc).

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Vì vậy, Bộ trưởng khẳng định: "Đảng không chỉ là người dẫn dắt về chính trị, mà còn là lực lượng kiến tạo thể chế, xây dựng động lực đổi mới và hình thành hệ giá trị công vụ mới, phù hợp với yêu cầu của nền quản trị quốc gia hiện đại".

Đặt trong bối cảnh chuyển đổi số, toàn cầu hóa, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức và kinh tế tuần hoàn, người đứng đầu ngành Nội vụ nhận thấy đội ngũ cán bộ, công chức cần thay đổi tư duy, hành động linh hoạt, chủ động và sáng tạo.

"Họ không chỉ là người thực thi công vụ, mà còn phải là người hoạch định chính sách, người phục vụ nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực công nghệ và tư duy đổi mới sáng tạo", Bộ trưởng nêu yêu cầu với cán bộ, công chức hiện nay.

Từ thực tiễn hiện nay, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng thẳng thắn nhìn nhận, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn những hạn chế nhất định, đặc biệt trong đổi mới tư duy, nhận thức và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ.

5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Trước yêu cầu phát triển mới, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề xuất 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần được thực hiện đồng bộ.

Đầu tiên, Bộ trưởng cho rằng, Đảng cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trong việc kiến tạo giá trị và môi trường phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Bộ trưởng, điều này thể hiện trên ba phương diện: Lãnh đạo chính trị - tư tưởng, bảo đảm bản lĩnh và lòng trung thành của cán bộ; lãnh đạo thể chế - cơ chế, tạo hành lang pháp lý minh bạch, dân chủ, công bằng; lãnh đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, gắn công tác cán bộ với hiệu quả công vụ và niềm tin của nhân dân.

Kế tiếp, người đứng đầu ngành Nội vụ cũng nhấn mạnh sự cần thiết trong hoàn thiện thể chế, chính sách đồng bộ, liên thông, minh bạch và hiệu quả, tiếp tục thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW, Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị và các quy định mới.

"Phải xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, loại bỏ chồng chéo, mâu thuẫn giữa các quy định về tổ chức bộ máy và luật cán bộ, công chức, viên chức, để hình thành nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân", Bộ trưởng nêu yêu cầu cấp bách.

Liên quan đến việc chú trọng xây dựng hệ giá trị và văn hóa công vụ văn minh, hiện đại, gắn với việc xây dựng con người văn hóa, đạo đức và nhân cách Việt Nam trong thời đại mới, Bộ trưởng cho rằng: "Cần hình thành hệ giá trị chuẩn mực của công chức, viên chức - có tâm, có tầm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của đất nước".

Việc đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng được Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề cập. Người đứng đầu ngành Nội vụ nêu tầm quan trọng của việc xây dựng khung năng lực chuẩn, coi đây là nền tảng để hình thành đội ngũ cán bộ chiến lược có chất lượng cao.

Chốt lại, theo Bộ trưởng, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và quản trị số trong công tác cán bộ là yêu cầu tất yếu.

"Dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và Đảng ủy Chính phủ, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chắc chắn sẽ tiếp tục trưởng thành, trở thành lực lượng nòng cốt trong quản trị quốc gia hiện đại, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc trong kỷ nguyên mới", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.