Nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người trong gia đình tử vong

Trao đổi với phóng viên Dân trí tối 11/10, ông Hà Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội) thông tin về báo cáo sơ bộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà ở ngõ 180 phố Kim Hoa khiến 5 người tử vong.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

"Nguyên nhân sơ bộ được xác định do cháy xe máy tại tầng 1, sau đó lửa lan nhanh lên các tầng trên. Thời điểm xảy ra cháy vào sáng sớm, nhiều khả năng các nạn nhân đang ngủ say nên bị ngạt khói, không kịp thoát ra ngoài", ông Tuấn nói.

Cũng theo vị lãnh đạo, thời điểm xảy ra cháy, trong nhà còn có 2 chiếc xe máy để tại vị trí tầng 1. Nguyên nhân chính thức vụ hỏa hoạn vẫn đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục làm rõ.

Cảnh sát phong toả hiện trường lối vào ngôi nhà xảy ra cháy (Ảnh: Trần Thanh).

Tại hiện trường vụ cháy sáng cùng ngày, ông Nguyễn Đức Minh (ở phố Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) cho biết khi tiếp cận hiện trường để chữa cháy, ông nghe thấy tiếng nổ lôp độp bên trong tầng 1 của ngôi nhà. Người đàn ông phán đoán chiếc xe điện bị cháy dẫn tới hỏa hoạn.

Công an Hà Nội cho biết vụ cháy xảy ra lúc 5h30 tại ngôi nhà 4 tầng và 1 tầng tum. Ngôi nhà này có mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25m2 và nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính 300m.

Vụ cháy khiến 5 nạn nhân trong một gia đình tử vong gồm: N.Đ.L. (SN 1952); H.T.H. (SN 1956); N.H.M. (SN 1982); Đ.T.S. (SN 1988) và N.M.V. (SN 2019).