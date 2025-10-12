Cháy xưởng sản xuất gỗ ép ở Hưng Yên

Theo Công an xã Đức Hợp (tỉnh Hưng Yên), khoảng 12h30 ngày 12/10, đơn vị nhận tin báo cháy tại thôn Đức Ninh của xã này.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hưng Yên) điều động 3 xe chữa cháy tới hiện trường.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: TTXVN).

Đám cháy bùng phát tại xưởng sản xuất gỗ ép, nằm sát xưởng may và cửa hàng tạp hóa, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng. Lực lượng công an nhanh chóng triển khai các phương án dập lửa, khoanh vùng đám cháy và huy động thêm 2 máy bơm nước phục vụ công tác cứu hỏa.

Đến 13h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Nhiều máy móc, thiết bị trong xưởng được di chuyển ra ngoài, hạn chế thiệt hại.

Thông tin ban đầu, vụ cháy ảnh hưởng khoảng 350m2 nhà xưởng, làm hư hại một số máy móc, không gây thiệt hại về người do xưởng không hoạt động trong ngày nghỉ.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.