Hiện trường vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lúc 5h36 ngày 11/10, căn nhà tại số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội, xảy ra cháy. Lực lượng chức năng ngay khi nhận tin báo đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội cho biết đã điều động lực lượng cảnh sát chữa cháy, xuất 4 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục Trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn - Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay khi tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn, bao trùm toàn bộ ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25m2.

Ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300m và phát sinh nhiều khói khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Cùng với việc sử dụng thiết bị bình thở chuyên dùng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, các chiến sĩ được huy động tiến sâu vào khu vực cháy để kịp thời khống chế, không để cháy lan ra các khu vực nhà dân xung quanh. Sau khi đám cháy cơ bản được dập tắt, toàn bộ đồ đạc trong căn nhà cũng bị thiêu rụi (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng tiếp cận và khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi đám cháy được không chế và dập tắt hoàn toàn, căn nhà cùng tất cả vật dụng đều bị ngọn lửa thiêu rụi (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng phát hiện và phối hợp đưa 5 nạn nhân đã tử vong ra ngoài, trong đó, người lớn tuổi nhất 73 tuổi, nạn nhân nhỏ nhất 6 tuổi (Ảnh: Công an cung cấp).

Để phục vụ công tác điều tra, cảnh sát đã trích xuất camera nhà dân số 4 hẻm 12, ngách 17 ngõ 180 phố Kim Hoa để lấy hình ảnh vụ cháy (Ảnh: Trần Thanh).

Hiện trường vụ cháy được phong tỏa ngay sáng 11/10. Công an TP Hà Nội đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.