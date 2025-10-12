Chủ tịch Quốc hội đánh trống khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025

Cùng dự sự kiện trên có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh trống khai hội Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 (Ảnh: Đ.X.).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 Lê Ngọc Châu ôn lại thân thế, sự nghiệp của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn - vị anh hùng dân tộc, nhà quân sự thiên tài, ba lần lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh thắng giặc Nguyên Mông xâm lược.

Ông Châu cho biết, cách đây 725 năm, ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý (1300), Hưng Đạo Đại vương qua đời tại Vạn Kiếp. Để tri ân công đức của Ngài, nhân dân lập đền Kiếp Bạc để thờ phụng. Từ đó đến nay, qua hơn bảy thế kỷ, hào khí Đông A và tư tưởng khoan thư sức dân mà Ngài để lại vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành niềm tự hào bất diệt của dân tộc Việt Nam.

“Nhân lễ tưởng niệm lần thứ 725 năm ngày mất của Ngài, chúng ta thành kính tri ân các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; nguyện đoàn kết phát huy truyền thống Thành phố Cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến, xây dựng Hải Phòng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh.

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 diễn ra từ ngày 1/10 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Phần lễ được tổ chức trang trọng, đúng nghi thức truyền thống; phần hội phong phú, gắn với trải nghiệm văn hóa, du lịch, ẩm thực và làng nghề.

Tuần Văn hóa - Du lịch và Xúc tiến thương mại là điểm nhấn, giới thiệu sản phẩm OCOP, làng nghề tiêu biểu, không gian ẩm thực đặc sắc và ra mắt các tour du lịch mới, giúp du khách tiếp cận gần hơn với tinh hoa lịch sử, văn hóa, tâm linh của vùng di sản.

Tại lễ hội, Hải Phòng công bố các di sản của thành phố đã được UNESCO ghi danh. Tháng 7/2025, Quần thể di tích và danh thắng Côn Sơn - Kiếp Bạc cùng với Yên Tử - Vĩnh Nghiêm được vinh danh là Di sản Văn hóa Thế giới, minh chứng cho sức sống trường tồn và chiều sâu văn hóa Việt Nam.

Trong quần thể này, Hải Phòng có năm di tích tiêu biểu gồm Chùa Côn Sơn, Chùa Thanh Mai, Đền Kiếp Bạc, Chùa Nhẫm Dương và Động Kính Chủ - những “viên ngọc quý” phản ánh lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng dân tộc qua gần bảy thế kỷ.

Một tiết mục nghệ thuật tại sự kiện (Ảnh: Đ.X.).

Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch và người dân cùng chung tay tôn tạo, phát huy giá trị vùng di sản, đưa Hải Phòng trở thành điểm đến “không thể không trải nghiệm” trong hành trình của du khách.

Ngay sau phần nghi lễ, chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Tinh hoa miền di sản” được biểu diễn, mở đầu cho chuỗi hoạt động lễ hội kéo dài đến giữa tháng 10.