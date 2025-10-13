Miền Bắc mưa to do ảnh hưởng không khí lạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm 12/10 và ngày 13/10, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với gió Đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, khoảng chiều và đêm 13/10, khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông.

Dự báo khu vực Đông Bắc Bộ có lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm; khu vực Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 70mm/3 giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sẽ liên tục cập nhật diễn biến mưa trong các bản tin dự báo ngắn hạn và cực ngắn (trước 1-3 giờ) để kịp thời cảnh báo cho người dân và chính quyền địa phương nếu có diễn biến bất thường.

Miền Bắc mưa to trong vài ngày tới (Ảnh: Hải Long).

Dự báo thời tiết ngày 13/10 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều mai (13/10) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc (Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam (từ Quảng Trị đến Huế) nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.