Giảm 145.000 biên chế, bớt ngay 39.000 tỷ đồng chi thường xuyên mỗi năm

Chiều 12/10, sau phiên trù bị buổi sáng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến hành thảo luận tại tổ về dự thảo các văn kiện Đại hội và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Những con số minh chứng cho nỗ lực của Chính phủ

Báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025 cho thấy trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức với nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, kinh tế vĩ mô vẫn cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức khoảng 4%/năm. Thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 ước đạt 9,6 triệu tỷ đồng - gấp 1,36 lần giai đoạn 2016-2020 và vượt mục tiêu đề ra (8,3 triệu tỷ đồng).

Quy mô GDP Việt Nam tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 (xếp thứ 37 thế giới) lên 510 tỷ USD năm 2025, (xếp thứ 32 thế giới - tăng 5 bậc) và thứ 4 trong khu vực ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành phiên thảo luận tổ về dự thảo các văn kiện Đại hội và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Đoàn Bắc).

GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần - tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD, bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao.

Đến hết năm 2025, Việt Nam sẽ hoàn thành 3.245km đường bộ cao tốc (vượt mục tiêu 3.000km) và 1.711km đường ven biển (vượt mục tiêu 1.700km theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII). Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng sẽ cơ bản hoàn thành giai đoạn 1.

Theo báo cáo, thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 5,5 triệu đồng/tháng năm 2020 lên 8,4 triệu đồng/tháng năm 2025.

Đặc biệt, sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cả nước chỉ còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ - giảm 8 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (giảm 32%).

Số đơn vị hành chính cấp tỉnh giảm từ 63 còn 34; đơn vị hành chính cấp huyện chấm dứt hoạt động; số đơn vị hành chính cấp xã giảm từ 10.035 xuống còn 3.321 (giảm 67%).

Tổng số biên chế khối hành chính Nhà nước giảm 145.000 công chức, viên chức; chi thường xuyên giảm 39.000 tỷ đồng/năm.

Ngoài ra, giai đoạn 2020-2025, Chính phủ đã xây dựng, trình Bộ Chính trị cho ý kiến và triển khai thực hiện phương án xử lý 5 ngân hàng yếu kém; 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả và các dự án tồn đọng kéo dài, gây lãng phí nguồn lực.

Các cơ quan, địa phương đang rà soát, đề xuất tháo gỡ vướng mắc cho khoảng gần 3.000 dự án với tổng vốn gần 5,9 triệu tỷ đồng (khoảng 235 tỷ USD) và tổng quy mô sử dụng đất khoảng 347.000ha.

Tư nhân làm các dự án lớn sẽ nhanh hơn, hiện đại hơn, tiết kiệm hơn

Phát biểu tại tổ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được xây dựng với rất nhiều điểm mới, theo hướng ngắn gọn hơn, thực chất hơn, tập trung vào những điểm lớn, tính hành động, tính hiệu quả, tính khả thi rất cao.

Theo người đứng đầu Chính phủ, nếu không tiếp tục đổi mới sẽ không thể phát triển, không thể bay cao và tiến xa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên thảo luận tổ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Nêu quan điểm về vấn đề huy động nguồn lực, người đứng đầu Chính phủ cho rằng phải tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế để khơi thông, huy động nguồn lực, đưa thể chế từ điểm nghẽn thành lợi thế cạnh tranh.

Thủ tướng cũng khái quát những con số rất ấn tượng của nhiệm kỳ này, như tổng số tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách Nhà nước khoảng 1,57 triệu tỷ đồng; tổng chi an sinh xã hội khoảng 1,1 triệu tỷ đồng.

Nợ công giảm từ 44,3% GDP năm 2020 xuống còn khoảng 35% năm 2025; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 17,3 triệu tỷ đồng - tương đương 33,2% GDP; tổng vốn đầu tư công giai đoạn 5 năm là 3,4 triệu tỷ đồng - tăng 55% so với nhiệm kỳ 2016-2020…

Lãnh đạo Chính phủ đánh giá thu hút vốn FDI đang là điểm sáng, nhưng nguồn lực trong xã hội còn rất lớn nên phải biết cách huy động.

“Muốn vậy, cơ chế phải rất thông thoáng, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, nhưng đồng thời phải bảo vệ được độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ”, Thủ tướng lưu ý.

Một giải pháp quan trọng khác được người đứng đầu Chính phủ nhắc tới là mạnh dạn giao các doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng lớn như các công trình thể thao quy mô quốc tế đủ sức phục vụ Olympic, hay các sân bay quốc tế…

Theo ông, thực tế cho thấy khu vực tư nhân làm các công trình này sẽ nhanh hơn, hiện đại hơn và với chi phí tiết kiệm hơn, trong khi không phải sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước.