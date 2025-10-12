Bộ Công Thương đề xuất nhiều cơ chế gỡ khó cho các dự án năng lượng

Bộ Công Thương vừa có văn bản trình Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Về đầu tư xây dựng dự án điện lực, Bộ đề xuất các dự án và công trình điện lực đã có trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia sẽ không phải làm thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư sẽ là căn cứ để giao hoặc cho thuê đất, mặt nước, chuyển mục đích sử dụng đất, rừng phục vụ dự án.

Đối với các dự án lưới điện truyền tải, Thủ tướng sẽ quyết định giao cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (hoặc doanh nghiệp do đơn vị này sở hữu toàn bộ vốn) làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đề xuất thêm cơ chế ưu đãi cho các dự án BOT điện. Đồng thời, xây dựng cơ chế đặc thù cho các dự án nhiệt điện khí LNG nhập khẩu, tập trung vào sản lượng điện tối thiểu dài hạn và thời gian áp dụng. Ngoài ra, doanh nghiệp tư nhân cũng dự kiến được nghiên cứu, phát triển điện hạt nhân mô đun nhỏ.

Về khó khăn của các dự án nhiệt điện khí LNG, Bộ Công Thương cho biết ngày 13/8 đã họp với các chủ đầu tư để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn và thu hút đầu tư. Các doanh nghiệp kiến nghị áp dụng cơ chế giá điện 2 thành phần, cam kết sản lượng huy động và nâng sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn.

Kho cảng LNG Thị Vải là cảng LNG đầu tiên tại Việt Nam (Ảnh: PV Gas).

Bộ nhận định các dự án điện khí LNG là nguồn điện nền quan trọng trong Quy hoạch điện 8, đồng thời đề xuất rà soát, kiến nghị Quốc hội ban hành cơ chế cụ thể về sản lượng tối thiểu dài hạn, bảo đảm hài hòa lợi ích các bên. Với đề xuất mang lợi ích thiên về phía doanh nghiệp, Bộ cho rằng chưa phù hợp để áp dụng cho các dự án điện khí LNG độc lập hiện nay.

Tại phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Nhà nước về các dự án trọng điểm ngành năng lượng, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã giao cơ quan liên quan rà soát, bổ sung các dự án điện phù hợp với Quy hoạch điện 8 điều chỉnh vào danh mục dự án trọng điểm quốc gia, nhất là các nguồn cung cấp điện cho miền Bắc giai đoạn 2026-2030.

Ngoài việc thúc đẩy tiến độ các dự án điện, về tiến độ tháo gỡ khó khăn của các dự án điện mặt trời, điện gió, hồi tháng 9, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động làm việc, đàm phán với các chủ đầu tư của các dự án theo tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa nhà nước và nhà đầu tư", tránh khiếu kiện không cần thiết.

Hệ thống điện mặt trời, điện gió ở Khánh Hòa (Ảnh: Nam Anh).

Trước đó, EVN kiến nghị Bộ Công Thương chia các dự án điện gió, điện mặt trời gặp vướng mắc thành 2 nhóm để xử lý: Nhóm 1 gồm 3 dự án đã có bản án sẽ thực hiện theo phán quyết tòa án; nhóm 2 gồm 169 dự án còn lại, khi có bản án sẽ xử lý tương tự.

Tập đoàn này cũng đề xuất Bộ Công Thương phối hợp địa phương rà soát, xử lý các dự án có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu (CCA) cấp sau ngày vận hành thương mại (COD) và hướng dẫn 13 dự án chưa có CCA hoàn thiện hồ sơ theo Nghị quyết 233.

Về giá điện, EVN đề nghị cho phép dự án có CCA hưởng giá FIT từ thời điểm COD, còn dự án chưa có CCA tạm áp dụng giá trần khung chuyển tiếp từ kỳ thanh toán tháng 8, sau đó hưởng giá FIT khi được cấp CCA.

Trong thời gian chờ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 233, Công ty Mua bán điện thuộc EVN đề nghị các chủ đầu tư không khiếu nại, khiếu kiện hoặc yêu cầu lãi chậm trả, quyền lợi liên quan đến việc tạm thanh toán tiền điện. Các chủ đầu tư thống nhất đề nghị trên nếu tập đoàn này hoàn tất thanh toán toàn bộ số tiền tạm giữ trước ngày 31/10.