Hành động gấp rút của Tổng thống Ukraine sau loạt trận tập kích lớn của Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại thành phố New York vào tháng 9 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12/10 xác nhận ông đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump lần thứ hai trong 2 ngày, thảo luận về việc tăng cường phòng không, khả năng phục hồi và năng lực tấn công tầm xa của Kiev.

"Chúng tôi cũng đã thảo luận nhiều chi tiết liên quan đến lĩnh vực năng lượng. Tổng thống Trump nắm rõ mọi diễn biến. Chúng tôi đã nhất trí tiếp tục đối thoại và đội ngũ của chúng tôi đang chuẩn bị cho việc đó", ông Zelensky thông báo trên mạng xã hội X.

Tổng thống Zelensky mô tả cuộc điện đàm gần đây "rất hiệu quả". Theo ông Zelensky, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc hỗ trợ phòng không và các cuộc tấn công tầm xa.

Trong cuộc điện đàm vào ngày 11/10, ông Zelensky cho biết đã thông báo cho Tổng thống Trump về các cuộc không kích của Nga nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine và đánh giá cao thiện chí hỗ trợ của Mỹ.

“Chúng tôi đã thảo luận về các cơ hội để tăng cường năng lực phòng không, cũng như những thỏa thuận cụ thể mà chúng tôi đang thúc đẩy để đạt được điều này. Có những phương án tốt và những ý tưởng vững chắc để thực sự tăng cường sức mạnh cho chúng tôi", ông Zelensky cho biết.

Hai cuộc điện đàm liên tiếp trong 2 ngày của lãnh đạo Ukraine, Mỹ diễn ra trong bối cảnh Nga đang gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Ukraine cáo buộc Nga thực hiện các cuộc tấn công nhằm phá hủy lưới điện của Ukraine trước mùa đông.

Theo thống kê của Ukraine, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Nga đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng và khí đốt.

Tổng thống Zelensky cho biết quân đội Nga đã phóng hơn 3.100 máy bay không người lái (UAV), khoảng 1.360 bom lượn và 92 tên lửa các loại vào Ukraine trong tuần qua.

Cuộc tấn công vào đêm 10/10 đã dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng ở nhiều khu vực tại Ukraine. Các cuộc tập kích gây ra thương vong ở cả thủ đô Kiev và các tỉnh Zaporizhia và Dnipropetrovsk ở phía Đông Ukraine.

Ông Zelensky cho biết Nga đang tăng cường các cuộc tấn công vào Ukraine khi sự chú ý của toàn cầu chuyển sang Trung Đông, nơi Israel và Hamas tuần này đã đồng ý với giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình do Mỹ làm trung gian.

"Đây là lý do không thể cho phép giảm bớt áp lực đối với Nga. Các biện pháp trừng phạt, thuế quan và hành động chung chống lại các bên mua dầu của Nga đều phải được xem xét”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Đầu tuần này, Tổng thống Zelensky cảnh báo người dân Nga sẽ phải chịu cảnh mất điện nếu Moscow cố gắng gây ra tình trạng mất điện cho các khu vực ở Ukraine.

Một cuộc tấn công của Ukraine đã gây thiệt hại cho các cơ sở năng lượng tại thành phố Belgorod của Nga vào ngày 5/10, khiến gần 40.000 cư dân rơi vào cảnh mất điện.

Theo Financial Times, Ukraine cũng đã tăng cường các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga, tập kích ít nhất 16 trong số 38 cơ sở của Nga kể từ tháng 8. Các cuộc tấn công được cho là đã đẩy xuất khẩu dầu diesel của Nga xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020.

Tháng trước, chính quyền Mỹ đã phê duyệt gói hỗ trợ quân sự đầu tiên cho Ukraine trong khuôn khổ Danh mục yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) do NATO tài trợ.

Mỹ gần đây để ngỏ khả năng cấp tên lửa Tomahawk tầm xa cho Ukraine.

Điện Kremlin cho biết Nga vô cùng quan ngại về khả năng Mỹ cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, cảnh báo rằng cuộc chiến đã đạt đến thời điểm cao trào với sự leo thang từ mọi phía.

Tổng thống Trump cho biết trước khi đồng ý cung cấp tên lửa Tomahawk, ông muốn biết Ukraine dự định làm gì với chúng vì ông không muốn leo thang chiến tranh.