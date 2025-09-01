Người dân quay lại TPHCM sớm, quốc lộ 51 ùn tắc kéo dài

Sợ ngày cuối kỳ nghỉ lễ kẹt xe, nhiều người dân đi chơi lễ 2/9 ở biển Vũng Tàu, Hồ Tràm, Long Hải... quyết định quay về trung tâm TPHCM sớm một ngày khiến quốc lộ 51 ùn tắc kéo dài đoạn qua xã Long Thành (Đồng Nai).

Trên quốc lộ 51, đoạn từ nút giao Tuyến T1 vào sân bay Long Thành đến trung tâm xã Long Thành, xảy ra ùn tắc kéo dài hơn 3km, ô tô di chuyển rất chậm. Đặc biệt, tại các nút giao quốc lộ 51 với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và với đường ĐT25B, tình trạng kẹt xe diễn ra nghiêm trọng.

Khoảng 15h, lực lượng CSGT đã phân luồng từ xa, giảm lượng xe vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hướng từ Đồng Nai về trung tâm TPHCM. Ngay vòng xoay Long Thành, lực lượng chức năng không cho ô tô đi từ biển Vũng Tàu lên rẽ trái lên cao tốc.

Phân luồng từ xa dòng xe lên cao tốc khiến lượng phương tiện dồn về trung tâm xã Long Thành, gây ùn tắc hơn 3km do đoạn quốc lộ 51 qua khu vực này có nhiều đèn giao thông.

Lượng phương tiện từ Vũng Tàu lên Đồng Nai chủ yếu là ô tô con của các gia đình vừa kết thúc kỳ nghỉ lễ 2/9, quay lại TPHCM và Đồng Nai từ sớm.

"Tôi xuất phát từ Bãi Sau Vũng Tàu lúc 13h chiều, chạy 3 giờ nhưng chỉ mới tới vòng xoay Long Thành. Tôi sẽ chạy thẳng quốc lộ 51, lên phường Biên Hòa rồi chạy quốc lộ 1K về Hóc Môn", anh Lê Khánh Phi (42 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, TPHCM) chia sẻ.

Do kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 51, một tài xế mệt mỏi phải xuống đường quan sát. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài, cộng với việc công viên Bãi Sau vừa được chỉnh trang, đã thu hút lượng lớn du khách đổ về Vũng Tàu.

Dòng xe ùn tắc kéo dài, nhích từng đoạn qua khu vực xã Long Thành trên quốc lộ 51.

Ô tô con và xe khách du lịch nối đuôi chờ đợi trên quốc lộ 51. Theo ghi nhận, lượng phương tiện qua quốc lộ 51 hướng từ biển Vũng Tàu (TPHCM) lên Đồng Nai tăng gấp 3 lần so với ngày cuối tuần.

Theo một tài xế lái xe khách chuyên tuyến Bến xe miền Tây - Vũng Tàu, ngày thường từ Vũng Tàu lên vòng xoay Long Thành khoảng 1 giờ 30 phút, hôm nay chạy hơn 3 giờ mới tới cao tốc.

Dòng xe di chuyển chậm, kẹt cục bộ hơn 3km trên quốc lộ 51. Nhiều đoạn đường kẹt cứng, rất nhiều ô tô con, xe khách, xe tải chạy vào làn đường dành cho xe máy để thoát ùn tắc.

Một phụ xe khách tuyến miền Trung xuống xe phân luồng, xin các xe nhường đường cho ô tô khách lên cao tốc hướng ra miền Trung tại nút giao quốc lộ 51 - cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Một tài xế lạc quan, tươi cười khi đợi dòng xe ùn tắc. "Lễ năm nay gia đình tôi đi du lịch ở Hồ Tràm, Bình Châu. Tưởng hôm nay lên sớm sẽ đỡ kẹt xe, không ngờ bà con về đông quá, chắc khuya mới tới nhà", anh Phát (ngụ TPHCM) nói.

Cuối buổi chiều, lượng ô tô từ biển Vũng Tàu đổ về hướng Đồng Nai tiếp tục tăng. Nhiều ô tô chọn rẽ vào đường ĐT25B về TPHCM bằng đường Vành đai 3, cầu Nhơn Trạch mới thông xe hoặc qua phà Cát Lái.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay người dân nghỉ được 4 ngày. Theo thống kê của UBND phường Vũng Tàu, qua 2 ngày lễ đầu tiên, có hơn 95.600 lượt du khách đến vui chơi, tham quan tại biển Vũng Tàu.