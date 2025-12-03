Ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm tại các đô thị lớn diễn biến phức tạp

Sáng 3/12, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Theo ông Bình, khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng, tín dụng, xử lý nợ xấu được hoàn thiện; các công cụ chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng tín dụng được cải thiện.

Tuy nhiên, ông Bình cho biết thị trường tiền tệ, ngân hàng vẫn đối mặt với nhiều thách thức; chương trình tín dụng cho vay dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vẫn gặp khó khăn.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình (Ảnh: Media Quốc hội).

Ông Bình cho hay thời gian qua, nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc được triển khai quyết liệt, thúc đẩy thị trường bất động sản, nhà ở xã hội phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; các chương trình, đề án về phát triển đô thị, đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh, đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu được tăng cường triển khai.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội nhấn mạnh hạ tầng và quản lý đô thị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường tại các đô thị lớn vẫn diễn biến phức tạp.

Cùng với đó, kết quả phát triển nhà ở xã hội vẫn chưa đạt kỳ vọng; vẫn còn tình trạng dự án trọng điểm quốc gia bị chậm tiến độ; công tác giải phóng mặt bằng tại một số địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu.

Ông Bình cho biết chính sách về phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, ngành công nghiệp văn hóa được hoàn thiện; công tác quản lý báo chí được quan tâm, đổi mới.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cho rằng thể chế, chính sách trong lĩnh vực văn hóa chưa đầy đủ, đồng bộ; tình trạng "báo hóa" trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội còn diễn biến phức tạp.

Ông Bình cho biết chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao, từng bước giảm sự chênh lệch khám bệnh, chữa bệnh giữa các vùng, miền; tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế đã cơ bản được khắc phục; công tác phòng, chống xâm hại trẻ em đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, theo cơ quan thẩm tra, chất lượng khám bệnh, chữa bệnh chưa đáp ứng được nhu cầu; đầu tư cho y tế dự phòng chưa thỏa đáng; chính sách, công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ y tế chưa được chú trọng; tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên chưa được khắc phục.

Cơ quan thẩm tra cho biết chính sách, pháp luật về công tác thanh tra được rà soát, hoàn thiện; việc thực hiện kết luận thanh tra có những chuyển biến tích cực; các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp được rà soát, giải quyết, đạt kết quả cao.

Tuy nhiên, việc thực hiện một số kết luận thanh tra còn chưa hiệu quả; vẫn còn một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp chưa được giải quyết; việc tiếp công dân trực tuyến chưa được triển khai rộng rãi tại các địa phương, theo cơ quan thẩm tra.

Về công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, cơ quan thẩm tra cho biết công tác này đạt kết quả tích cực; việc tiếp nhận, giải quyết tố giác về tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, điều tra đạt kết quả cao; việc sắp xếp tổ chức bộ máy lực lượng công an được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cho hay một số vụ việc về kinh tế, tham nhũng xử lý còn chậm; một số loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp; một số vụ cháy, tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn xảy ra; nguồn lực cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội còn thấp...