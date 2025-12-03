Áp thấp nhiệt đới hướng vào vùng biển Đắk Lắk - Khánh Hòa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 3/12, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão Koto (bão số 15) đang di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ 5-10km/h.

Dự báo đến 19h tối nay, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển Đắk Lắk - Khánh Hòa.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Tây Bắc giữa Biển Đông và ngoài khơi Đắk Lắk - Khánh Hòa có gió cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động. Tàu thuyền có nguy cơ gặp dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão Koto khả năng sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển Đắk Lắk - Khánh Hòa trong tối 3/12 (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Đêm qua và sáng nay, ở Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo ngày và đêm 3/12, khu vực Nam Quảng Trị - Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ngày và đêm 4/12, khu vực Nam Quảng Trị - Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 3/12, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định ngày 5/12, mưa lớn tại khu vực Nam Quảng Trị - Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, ở Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi.

Dự báo ngày và đêm 3/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và phía Bắc của khu vực Trung Trung Bộ. Từ đêm 3/12 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 13-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C.