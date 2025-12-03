Phạt người đàn ông kích động cản trở dự án sân bay Gia Bình

Ngày 3/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an phường Quế Võ đã xử phạt ông T.Q.G. (ở xã Đại Lai, Bắc Ninh) 7,5 triệu đồng về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác.

Công an làm việc với ông G. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp Công an phường Quế Võ xác định ông G. sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung xuyên tạc, xúc phạm cán bộ thôn, xã, xúi giục người dân chống đối, đốt phá, gây rối an ninh, trật tự... nhằm chống lại chủ trương triển khai xây dựng dự án Công viên nghĩa trang tại xã Đại Lai, phục vụ dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia; các dự án thành phần được nhân dân ủng hộ, sẵn sàng di dời nhà cửa, công trình để tạo điều kiện cho chính quyền và các nhà đầu tư giải phóng mặt bằng.

Sau khi được cơ quan công an mời làm việc, tuyên truyền các quy định của pháp luật, ông T.Q.G. thừa nhận sai phạm của bản thân, xin được gỡ bỏ các nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.