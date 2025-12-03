Người dân mang súng săn, bẫy chim đi đổi bình chữa cháy

Ngày 3/12, Trung tá Nguyễn Đình Cường, Trưởng Công an xã Thần Lĩnh (tỉnh Nghệ An), cho biết Ngày hội “Toàn dân bảo vệ động vật hoang dã, nguồn lợi thủy sản và giao nộp công cụ bẫy săn bắt chim trời” do đơn vị phối hợp UBND xã tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng cao từ người dân.

Đây là một trong những hoạt động hướng tới vận động, tuyên truyền người dân “không săn bắt, không tiêu thụ” nhằm bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đa dạng sinh học trên địa bàn.

Công an xã Thần Lĩnh trao bình chữa cháy cho người dân đến giao nộp súng săn, bẫy chim (Ảnh: H. Cường).

Theo Trung tá Cường, thời gian qua Công an xã tham mưu UBND xã, triển khai các biện pháp ngăn chặn hiệu quả các hoạt động săn, bẫy, bắt các loài chim hoang dã, di cư và các hành vi khai thác thủy sản mang tính hủy diệt, tận diệt như sử dụng hóa chất cấm, chất độc, vật liệu nổ, xung điện...

Bên cạnh đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan lĩnh vực này, Công an xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ đàn chim trời và các loài động vật hoang dã khác, hướng tới xây dựng “Cộng đồng nói không với khai thác tận diệt”.

Nhiều súng săn, dụng cụ bẫy chim đã được người dân giao nộp cho Công an xã Thần Lĩnh (Ảnh: H. Cường).

Tại ngày hội, công an xã đã triển khai chương trình đổi vũ khí, công cụ bẫy săn bắt lấy bình chữa cháy. Qua vận động, người dân đã giao nộp 7 khẩu súng săn, 14 kích điện, 4 lồng bẫy chim, 2 loa dụ, hơn 300m lưới bẫy, 6 con cò mồi và một số phương tiện tự chế khác.

“30 bình chữa cháy đã được Công an xã Thần Lĩnh trao tận tay người dân đến nộp dụng cụ bẫy chim, súng săn. Người dân đã có sự thay đổi tích cực về ý thức tuân thủ quy định pháp luật, bảo vệ các loại động vật hoang dã, trong đó có chim trời”, Trung tá Nguyễn Đình Cường thông tin.