Giá vàng vừa bật tăng trở lại, nhiều nhà đầu tư vội vàng chốt lời

Theo Reuters, giá vàng đã giảm hơn 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba do nhà đầu tư đồng loạt chốt lời sau khi giá chạm đỉnh sáu tuần ở phiên trước, đồng thời chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tuần tới.

Tại thời điểm ghi nhận, giá vàng giao ngay đang dao động quanh ngưỡng 4.209,2 USD/ounce. Trước đó, có thời điểm giảm xuống mức 4.186,89 USD/ounce. Hiện giá vàng thế giới chênh khoảng 20 triệu đồng/lượng so với trong nước.

"Có lẽ đây chỉ là hoạt động chốt lời. Trong thời gian gần đây, yếu tố thị trường quan tâm nhất vẫn là kỳ vọng cắt giảm lãi suất và điều này vẫn khá ổn định", ông Peter Grant, phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho biết.

Vị chuyên gia này vẫn cho rằng thị trường vàng đang trong một mô hình tích lũy và cuối cùng sẽ dẫn đến bứt phá đi lên. Ông kỳ vọng giá vàng đạt 5.000 USD/ounce vào đầu năm mới.

Vàng được trưng bày tại một cửa hàng trang sức vàng ở thành phố Chandigarh, miền bắc Ấn Độ (Ảnh: Reuters).

Các dữ liệu gần đây cho thấy kinh tế Mỹ đang hạ nhiệt dần, kết hợp với những tín hiệu ôn hòa từ các quan chức Fed, đã củng cố kỳ vọng thị trường về một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp của Fed vào tuần tới, với xác suất được các nhà giao dịch định giá ở mức 89%.

Nhà đầu tư cũng đang chờ báo cáo việc làm ADP tháng 11 vào thứ Tư và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - dự kiến công bố vào thứ Sáu. Lãi suất thấp thường có lợi cho vàng - tài sản không sinh lời.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng Trung ương đã mua 53 tấn vàng trong tháng 10, tăng 36% so với tháng trước và là mức nhu cầu ròng hàng tháng lớn nhất kể từ đầu năm 2025.